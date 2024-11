Weekly Switch eShop Deals (W45) Story of

Advertisement

It’s been a week or so since the Halloween sale ended, so with some time between that – the good discounts have started to flow through again, enough at least for an article. This week there’s some good stuff at all time lows, and other good games matching previous lows which haven’t been on sale in a bit. Here’s what we’ve found.

All time low highlights: Story of Seasons: Friends of Mineral Town (80% off, $11.99), Rune Factory 5 (74% off, $18.73), Rune Factory 4 Special (80% off, $8.99), West of Loathing (64% off, $5.76), Cattails (88% off, $2.63), Owlboy (75% off, $7.48), Moving Out (80% off, $7.50), Project Warlock (75% off, $5.62)

Other highlights: Hades (60% off, $15.00), Sakuna: Of Rice and Ruin (50% off, $22.47), Hotshot Racing (85%, $4.50) , Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (35% off, $24.37)

โœš .cat (GAME NACIONAL) โ€“(Usually $12.00, ends 07/12) –โœš 12 orbits (Roman Uhlig) โ€“(Usually $2.49, ends 17/11) –โœš A Knight’s Quest (Curve Digital) โ€“(Usually $39.95, ends 25/11) –โœš A Long Way Down (Forever Entertainment) โ€“(Usually $22.50, ends 04/12) –โœš ABC Match with Me (Prison Games) โ€“(Usually $14.99, ends 01/12) –โœš ABC Search With Me (Prison Games) โ€“(Usually $14.99, ends 01/12) –โœš AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed (Marvelous Europe) โ€“(Usually $44.95, ends 20/11) –โœš ASSAULT GUNNERS HD EDITION (Marvelous Europe) โ€“(Usually $15.00, ends 20/11) –โœš AVICII Invector (Wired Productions) โ€“(Usually $30.00, ends 18/11) –โœš Aborigenus (Drageus Games) โ€“(Usually $7.50, ends 08/12) –โœš Aeolis Tournament (Forever Entertainment) โ€“(Usually $18.95, ends 04/12) –โœš Aery – A Journey Beyond Time (Forever Entertainment) โ€“(Usually $16.99, ends 04/12) –โœš Aery – Little Bird Adventure (EpiXR Games) โ€“(Usually $9.99, ends 24/11) –โœš Aery – Peace of Mind 2 (EpiXR Games) โ€“(Usually $19.93, ends 12/11) –โœš Aery – Stone Age (EpiXR Games) โ€“(Usually $16.99, ends 24/11) –โœš Airborne Kingdom (indie.io) โ€“(Usually $36.50, ends 08/11) –โœš Alphadia Genesis 2 (KEMCO) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš Alveole (Sometimes You) โ€“(Usually $7.50, ends 26/11) –โœš Amabilly (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš American Fugitive (Curve Digital) โ€“(Usually $30.00, ends 25/11) –โœš Among Pipes (Prison Games) โ€“(Usually $11.99, ends 01/12) –โœš Anima: Gate of Memories (Anima Game Studio) โ€“(Usually $30.00, ends 17/11) –โœš Anima: Gate of Memories – The Nameless Chronicles (Anima Game Studio) โ€“(Usually $30.00, ends 17/11) –โœš AnimaLudo (Prison Games) โ€“(Usually $14.90, ends 01/12) –โœš Anime Studio Story (Kairosoft) โ€“(Usually $19.50, ends 03/12) –โœš Anuchard (indie.io) โ€“(Usually $21.95, ends 08/11) –โœš Apocalipsis Wormwood Edition (Klabater) โ€“(Usually $7.50, ends 27/11) –โœš Archlion Saga (KEMCO) โ€“(Usually $7.50, ends 27/11) –โœš Armed to the Gears (Forever Entertainment) โ€“(Usually $18.00, ends 04/12) –โœš Asdivine Cross (KEMCO) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš Atomic Heist (Drageus Games) โ€“(Usually $12.00, ends 08/12) –โœš Autonauts (Curve Digital) โ€“(Usually $29.99, ends 25/11) –โœš Autumn’s Journey (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš BUTCHER (Crunching Koalas) โ€“(Usually $15.00, ends 02/12) –โœš Bad Dream: Coma (Forever Entertainment) โ€“(Usually $14.00, ends 04/12) –โœš Bad Dream: Fever (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Barbero (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Battle Axe (Numskull Games) โ€“(Usually $42.00, ends 20/11) –โœš Battle Axe & Final Vendetta Bundle (Numskull Games) โ€“(Usually $67.50, ends 20/11) –โœš Bedtime Blues (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Beholder: Complete Edition (Curve Digital) โ€“(Usually $22.50, ends 25/11) –โœš Big Buck Hunter Arcade (Game Mill) โ€“(Usually $30.00, ends 20/11) –โœš Big Pharma (Klabater) โ€“(Usually $45.00, ends 27/11) –โœš Binarystar Infinity (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Biolab Wars (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Bird Game + (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.50, ends 22/11) –โœš Birthday of Midnight (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš Blazing Chrome (The Arcade Crew) โ€“(Usually $25.50, ends 11/11) –โœš Block & Shot (17Studio) โ€“(Usually $9.00, ends 13/11) –โœš Bomber Crew (Curve Digital) โ€“(Usually $28.99, ends 25/11) –โœš Bomber Fox (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Bonkies (Crunching Koalas) โ€“(Usually $22.50, ends 02/12) –โœš Bouncy Bullets (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš Bouncy Bullets 2 (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš Braveland Trilogy (Ellada Games) โ€“(Usually $22.50, ends 19/11) –โœš Bridge Builder Adventure (BoomBit Games) โ€“(Usually $22.50, ends 03/12) –โœš BurgerTime Party! (Marvelous Europe) โ€“(Usually $30.00, ends 20/11) –โœš Cake Invaders (eastasiasoft) โ€“(Usually $8.99, ends 21/11) –โœš Candivity (QubicGames) โ€“(Usually $4.50, ends 24/11) –โœš Car Driving School Simulator (BoomHits) โ€“(Usually $21.00, ends 03/12) –โœš Car Racing Trials (BoomHits) โ€“(Usually $19.50, ends 03/12) –โœš Cargo Crew Driver (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Castle on the Coast (Klabater) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš Cattails (FalconDevelopment) โ€“(Usually $21.99, ends 20/11) –โœš Catty & Batty: The Spirit Guide (Sometimes You) โ€“(Usually $7.50, ends 26/11) –โœš Checkers for Kids (Prison Games) โ€“(Usually $14.99, ends 01/12) –โœš Cinders (Crunching Koalas) โ€“(Usually $30.00, ends 02/12) –โœš City Driving Simulator 2 (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš City Traffic Driver 2 (BoomHits) โ€“(Usually $19.50, ends 03/12) –โœš Clock Simulator (Forever Entertainment) โ€“(Usually $6.00, ends 04/12) –โœš Clone Drone in the Danger Zone (Doborog Games) โ€“(Usually $29.99, ends 21/11) –โœš Clouzy! (indie.io) โ€“(Usually $21.95, ends 08/11) –โœš Cluedo: Classic Edition (Marmalade Game Studio) โ€“(Usually $39.99, ends 17/11) –โœš Coast Guard: Beach Rescue Team (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Collapsed (OverGamez) โ€“(Usually $22.00, ends 23/11) –โœš Colorfall (Prison Games) โ€“(Usually $7.49, ends 01/12) –โœš Colorful Boi (Webnetic) โ€“(Usually $6.00, ends 07/12) –โœš Construction Ramp Jumping (BoomBit Games) โ€“(Usually $15.00, ends 03/12) –โœš Construction Site Driver 2 (BoomHits) โ€“(Usually $19.50, ends 03/12) –โœš Cooking Simulator (Forever Entertainment) โ€“(Usually $30.00, ends 04/12) –โœš Cooking Tycoons 2: 3 in 1 Bundle (Baltoro Games) โ€“(Usually $19.50, ends 08/12) –โœš Cop Car Police Simulator Chase – Car games simulator & driving (Erlano) โ€“(Usually $12.99, ends 20/11) –โœš Coromon (indie.io) โ€“(Usually $30.00, ends 08/11) –โœš Corpse Party (Marvelous Europe) โ€“(Usually $29.95, ends 20/11) –โœš Corpse Party: Blood Drive (Marvelous Europe) โ€“(Usually $30.00, ends 20/11) –โœš Crawlco Block Knockers (eastasiasoft) โ€“(Usually $13.49, ends 21/11) –โœš Crazy Trucks (Prison Games) โ€“(Usually $19.50, ends 01/12) –โœš Crossroads Inn: A Fantasy Tavern Sim (Klabater) โ€“(Usually $29.99, ends 27/11) –โœš Crystal Ortha (KEMCO) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš Cube Blast: Match (isTom Games) โ€“(Usually $27.00, ends 04/12) –โœš Cubicity (OverGamez) โ€“(Usually $9.00, ends 23/11) –โœš DEAD OR SCHOOL (Marvelous Europe) โ€“(Usually $45.00, ends 20/11) –โœš DEADCRAFT (Marvelous Europe) โ€“(Usually $34.95, ends 20/11) –โœš Danger Scavenger (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Dark Deity (indie.io) โ€“(Usually $36.50, ends 08/11) –โœš Dark Devotion (The Arcade Crew) โ€“(Usually $30.00, ends 11/11) –โœš Dark Veer (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Darkwood (Crunching Koalas) โ€“(Usually $21.99, ends 02/12) –โœš De: Yabatanien (MoonGlass) โ€“(Usually $19.50, ends 24/11) –โœš Dead Z Meat (isTom Games) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Diggerman (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Dino Galaxy Tennis (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Discolored (Godbey Games) โ€“(Usually $15.00, ends 26/11) –โœš Doodle Devil: 3volution (JoyBits) โ€“(Usually $13.50, ends 11/11) –โœš Doodle Games Bundle (JoyBits) โ€“(Usually $33.75, ends 11/11) –โœš Doodle God: Evolution (JoyBits) โ€“(Usually $22.50, ends 11/11) –โœš Doodle Mafia: Crime City (JoyBits) โ€“(Usually $15.00, ends 11/11) –โœš Dream House Days DX (Kairosoft) โ€“(Usually $19.50, ends 03/12) –โœš DreamWorks All-Star Kart Racing (Game Mill) โ€“(Usually $59.95, ends 20/11) –โœš Dreamscaper (indie.io) โ€“(Usually $36.50, ends 08/11) –โœš Driving World: Italian Job (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Driving World: Nordic Challenge (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Dungeons & Aliens (Forever Entertainment) โ€“(Usually $6.00, ends 04/12) –โœš Dungeons & Bombs (Sometimes You) โ€“(Usually $7.50, ends 26/11) –โœš Effie (Klabater) โ€“(Usually $30.00, ends 27/11) –โœš El Hijo – A Wild West Tale (HandyGames) โ€“(Usually $29.99, ends 14/11) –โœš Ellada Games RPG Bundle (Ellada Games) โ€“(Usually $60.00, ends 19/11) –โœš Embr (Curve Digital) โ€“(Usually $30.00, ends 25/11) –โœš Escape Room Super Bundle (M9 GAMES) โ€“(Usually $38.99, ends 15/11) –โœš Estiman (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Everdark Tower (KEMCO) โ€“(Usually $7.50, ends 27/11) –โœš Evil Tonight (DYA GAMES) โ€“(Usually $22.50, ends 05/12) –โœš Express Courier Pro: Urban Bike Delivery Simulator 2024! (SUCCESS GAMES) โ€“(Usually $14.99, ends 21/11) –โœš Extreme Car Driver (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš FUN! FUN! Animal Park (Numskull Games) โ€“(Usually $45.00, ends 20/11) –โœš Fall Gummies (Prison Games) โ€“(Usually $11.99, ends 01/12) –โœš Fantasy Checkers (Prison Games) โ€“(Usually $12.00, ends 01/12) –โœš Fantasy Tower Defense (Prison Games) โ€“(Usually $7.99, ends 01/12) –โœš Fashion Police Squad (No More Robots) โ€“(Usually $28.95, ends 19/11) –โœš Fate/EXTELLA LINK (Marvelous Europe) โ€“(Usually $75.00, ends 20/11) –โœš Fate/EXTELLA: The Umbral Star (Marvelous Europe) โ€“(Usually $60.00, ends 20/11) –โœš Fishing Universe Simulator (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Fishing: Barents Sea Complete Edition (astragon) โ€“(Usually $22.50, ends 05/12) –โœš Fly O’Clock (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Flying Hero X (EpiXR Games) โ€“(Usually $14.99, ends 24/11) –โœš Flying Soldiers (Wild Sphere) โ€“(Usually $22.50, ends 17/11) –โœš Food Truck Tycoon (Baltoro Games) โ€“(Usually $2.99, ends 08/12) –โœš For The King (Curve Digital) โ€“(Usually $37.50, ends 25/11) –โœš Fred3ric (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Frederic 2: Evil Strikes Back (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Frederic: Resurrection of Music (Forever Entertainment) โ€“(Usually $8.99, ends 04/12) –โœš Freedom Planet (Marvelous Europe) โ€“(Usually $22.50, ends 20/11) –โœš Freedom Planet 1+2 Bundle (Marvelous Europe) โ€“(Usually $52.50, ends 20/11) –โœš From Shadows (Klabater) โ€“(Usually $7.50, ends 27/11) –โœš G.I. Joe: Operation Blackout (Game Mill) โ€“(Usually $59.99, ends 20/11) –โœš GEMINI ARMS (MoonGlass) โ€“(Usually $14.99, ends 24/11) –โœš Gal Metal (Marvelous Europe) โ€“(Usually $30.00, ends 20/11) –โœš Galaxy Warfighter (JoyBits) โ€“(Usually $10.50, ends 11/11) –โœš Games Advent Calendar 2024 Bundle (Mindscape) โ€“(Usually $29.99, ends 17/11) –โœš Gangsta Paradise (Prison Games) โ€“(Usually $14.99, ends 01/12) –โœš Gas Station: Highway Services (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Gearshifters (Numskull Games) โ€“(Usually $40.00, ends 20/11) –โœš Gem Wizards Tactics (RedDeer.Games) โ€“(Usually $18.99, ends 06/12) –โœš Get Ogre It (Croix Apps) โ€“(Usually $18.00, ends 17/11) –โœš Ghost Parade (Numskull Games) โ€“(Usually $69.95, ends 20/11) –โœš Ghost Sync (KEMCO) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš Ghostanoid (JoyBits) โ€“(Usually $10.50, ends 11/11) –โœš Glaive: Brick Breaker (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Go All Out! (Forever Entertainment) โ€“(Usually $19.50, ends 04/12) –โœš Goblin Sword (Gelato Games) โ€“(Usually $7.50, ends 27/11) –โœš Godstrike (indie.io) โ€“(Usually $21.95, ends 08/11) –โœš Goetia (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Goetia 2 (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Golazo! (Klabater) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš Goosebumps The Game (Game Mill) โ€“(Usually $15.00, ends 20/11) –โœš Grave Keeper (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Graze Counter GM (Sanuk) โ€“(Usually $18.75, ends 21/11) –โœš Greed 2: Forbidden Experiments (Joindots) โ€“(Usually $22.99, ends 21/11) –โœš Greed Series (Joindots) โ€“(Usually $57.90, ends 21/11) –โœš Gunma’s Ambition -You and me are Gunma- (G-MODE) โ€“(Usually $13.50, ends 03/12) –โœš Gunpowder on The Teeth: Arcade (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Gunslugs (Orange Pixel) โ€“(Usually $11.99, ends 14/11) –โœš Gunslugs 2 (Orange Pixel) โ€“(Usually $12.00, ends 14/11) –โœš Gyro Boss DX (Chequered Ink) โ€“(Usually $6.99, ends 18/11) –โœš Habroxia (Lillymo Games) โ€“(Usually $11.99, ends 21/11) –โœš Habroxia 2 (Lillymo Games) โ€“(Usually $14.99, ends 21/11) –โœš Hammer Kid (Gameforge 4D) โ€“(Usually $15.00, ends 14/11) –โœš Heart&Slash (aheartfulofgames) โ€“(Usually $21.00, ends 17/11) –โœš Hello Goodboy (indie.io) โ€“(Usually $21.95, ends 08/11) –โœš Help Will Come Tomorrow (Klabater) โ€“(Usually $30.00, ends 27/11) –โœš Hentai Girls Panic (17Studio) โ€“(Usually $9.00, ends 13/11) –โœš Hentai Girls Puzzle (17Studio) โ€“(Usually $6.00, ends 13/11) –โœš Hentai Tales Bundle (17Studio) โ€“(Usually $10.50, ends 13/11) –โœš Heroes of Loot (Orange Pixel) โ€“(Usually $10.00, ends 14/11) –โœš Heroland (Marvelous Europe) โ€“(Usually $44.95, ends 20/11) –โœš Hexagroove: Tactical DJ (Ichigoichie) โ€“(Usually $30.00, ends 13/11) –โœš Hidden Paws Bundle (Silesia Games) โ€“(Usually $12.00, ends 17/11) –โœš Hidden Paws Mystery (Silesia Games) โ€“(Usually $5.99, ends 17/11) –โœš Hippo: Little Red Riding Hood (17Studio) โ€“(Usually $7.50, ends 13/11) –โœš Hollow (Forever Entertainment) โ€“(Usually $29.00, ends 04/12) –โœš Hopping girl KOHANE Jumping Kingdom: Princess of the Black Rabbit (D-O) โ€“(Usually $29.99, ends 03/12) –โœš Hot Shot Burn (Forever Entertainment) โ€“(Usually $22.50, ends 04/12) –โœš Hotshot Racing (Curve Digital) โ€“(Usually $30.00, ends 25/11) –โœš Hue (Curve Digital) โ€“(Usually $15.00, ends 25/11) –โœš Human: Fall Flat (Curve Digital) โ€“(Usually $30.00, ends 25/11) –โœš Hyperide (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Hyperide: Vector Raid (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Hypnospace Outlaw (No More Robots) โ€“(Usually $25.80, ends 19/11) –โœš I, AI (Sometimes You) โ€“(Usually $15.00, ends 26/11) –โœš IHUGU (Forever Entertainment) โ€“(Usually $6.00, ends 04/12) –โœš INSTANT SPORTS TENNIS (Breakfirst Games) โ€“(Usually $22.50, ends 10/11) –โœš Idle Inventor – Factory Tycoon (BoomBit Games) โ€“(Usually $15.00, ends 03/12) –โœš Immortus Temporus (eastasiasoft) โ€“(Usually $7.49, ends 21/11) –โœš In Rays Of The Light (Sometimes You) โ€“(Usually $12.00, ends 26/11) –โœš Infernax (The Arcade Crew) โ€“(Usually $30.00, ends 11/11) –โœš Jetboard Joust (indie.io) โ€“(Usually $15.00, ends 08/11) –โœš Just Die Already (Curve Digital) โ€“(Usually $20.99, ends 25/11) –โœš KASIORI (SUCCESS) โ€“(Usually $10.00, ends 20/11) –โœš KUNAI (The Arcade Crew) โ€“(Usually $25.50, ends 11/11) –โœš Kanjozoku Game ใƒฌใƒผใ‚ตใƒผ – Car Racing & Highway Driving Simulator Games (Erlano) โ€“(Usually $9.99, ends 20/11) –โœš Kids: ZOO Puzzle (Baltoro Minis) โ€“(Usually $7.50, ends 08/12) –โœš Kingdom of Aurelia – Mystery of the Poisoned Dagger (Joindots) โ€“(Usually $22.99, ends 21/11) –โœš Knockout Home Fitness (Marvelous Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 20/11) –โœš Let’s Build a Zoo (No More Robots) โ€“(Usually $25.20, ends 19/11) –โœš Lichtspeer: Double Speer Edition (Crunching Koalas) โ€“(Usually $15.00, ends 02/12) –โœš Little Mouse’s Encyclopedia (RedDeer.Games) โ€“(Usually $19.50, ends 06/12) –โœš Loot Hero DX (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš Lotus Bloom (Silesia Games) โ€“(Usually $4.49, ends 17/11) –โœš Lotus Reverie: First Nexus (Keinart) โ€“(Usually $21.00, ends 17/11) –โœš Machinarium (Amanita Design) โ€“(Usually $29.99, ends 17/11) –โœš Machinarium & Creaks (Amanita Design) โ€“(Usually $49.99, ends 17/11) –โœš Mail Time (indie.io) โ€“(Usually $30.00, ends 08/11) –โœš Manual Samuel (Curve Digital) โ€“(Usually $15.00, ends 25/11) –โœš Many Faces (eastasiasoft) โ€“(Usually $7.49, ends 21/11) –โœš Masky (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš May’s Mysteries: The Secret of Dragonville (Klabater) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš Meganoid (Orange Pixel) โ€“(Usually $10.99, ends 14/11) –โœš Merchants of Kaidan (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Merge Your Room (Prison Games) โ€“(Usually $14.99, ends 01/12) –โœš Mermaid Story (Prison Games) โ€“(Usually $14.95, ends 01/12) –โœš Metal Slug Tactics (DotEmu) โ€“(Usually $36.50, ends 12/11) –โœš Midnight Deluxe (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.50, ends 22/11) –โœš Millie (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Mini Gardens (Silesia Games) โ€“(Usually $4.49, ends 17/11) –โœš Missile Dancer 2 (TERARIN GAMES) โ€“(Usually $22.20, ends 26/11) –โœš Mochi Mochi Boy (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš Modern Combat Blackout (Gameloft) โ€“(Usually $12.00, ends 26/11) –โœš Monster Outbreak (indie.io) โ€“(Usually $21.95, ends 08/11) –โœš Monster Truck XT Airport Derby (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Moorhuhn Kart 2 (Higgs Games) โ€“(Usually $30.00, ends 08/12) –โœš Motorcycle Driving Simulator-Dirt & Parking 2022 Racing Games Ultimate 4×4 City Offroad Kart (PublishMe) โ€“(Usually $29.99, ends 21/11) –โœš Motorsport Manager for Nintendo Switchโ„ข (Curve Digital) โ€“(Usually $19.95, ends 25/11) –โœš MouseCraft (Crunching Koalas) โ€“(Usually $15.00, ends 02/12) –โœš Mr Blaster (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Multi Race: Match The Car (BoomBit Games) โ€“(Usually $15.00, ends 03/12) –โœš Multilevel Parking Driver (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Mushroom Quest (Drageus Games) โ€“(Usually $4.50, ends 08/12) –โœš My Brother Rabbit (Forever Entertainment) โ€“(Usually $22.50, ends 04/12) –โœš My Memory of Us (Crunching Koalas) โ€“(Usually $22.49, ends 02/12) –โœš NO THING (Forever Entertainment) โ€“(Usually $2.99, ends 04/12) –โœš Namariel Legends – Iron Lord (Joindots) โ€“(Usually $22.99, ends 21/11) –โœš Naught (Wild Sphere) โ€“(Usually $30.00, ends 17/11) –โœš Neurodeck (Forever Entertainment) โ€“(Usually $17.59, ends 04/12) –โœš Nice Slice (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Nickelodeon All-Star Brawl (Game Mill) โ€“(Usually $69.95, ends 20/11) –โœš Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix (Game Mill) โ€“(Usually $59.99, ends 20/11) –โœš Niffelheim (Ellada Games) โ€“(Usually $30.00, ends 19/11) –โœš No More Heroes (Marvelous Europe) โ€“(Usually $29.95, ends 20/11) –โœš No More Heroes 2: Desperate Struggle (Marvelous Europe) โ€“(Usually $29.95, ends 20/11) –โœš NoReload Heroes (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Not Tonight & Not Tonight 2 (No More Robots) โ€“(Usually $53.70, ends 19/11) –โœš Not Tonight: Take Back Control Edition (No More Robots) โ€“(Usually $34.99, ends 19/11) –โœš Nowhere Prophet (No More Robots) โ€“(Usually $32.55, ends 19/11) –โœš Nyan Cat: Lost in Space (isTom Games) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Offroad Night Racing (BoomHits) โ€“(Usually $19.50, ends 03/12) –โœš Omen Exitio: Plague (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš OmoTomO (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš One Last Memory (EpiXR Games) โ€“(Usually $14.99, ends 24/11) –โœš One More Dungeon (Ratalaika Games) โ€“(Usually $12.00, ends 22/11) –โœš Pack Master (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Pang Adventures (DotEmu) โ€“(Usually $15.00, ends 11/11) –โœš Panzer Dragoon: Remake (Forever Entertainment) โ€“(Usually $37.50, ends 04/12) –โœš Paper Dash – Invasion of Greed (EpiXR Games) โ€“(Usually $14.50, ends 24/11) –โœš Paper Train (isTom Games) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Paratopic (Baltoro Games) โ€“(Usually $8.25, ends 08/12) –โœš Parkour Bullet Frenzy – FPS, Physics, Slowmotion (VRCFORGE STUDIOS) โ€“(Usually $7.99, ends 21/11) –โœš Pawn of the Dead (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Penko Park (Ghostbutter) โ€“(Usually $21.00, ends 14/11) –โœš Perfect Traffic Simulator (Prison Games) โ€“(Usually $14.99, ends 01/12) –โœš Perils of Baking (Lillymo Games) โ€“(Usually $7.49, ends 21/11) –โœš Persian Nights: Sands of Wonders (Forever Entertainment) โ€“(Usually $22.50, ends 04/12) –โœš Phantaruk (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Photography Guide: Mastering the Art of Capturing Moments (Cooking & Publishing) โ€“(Usually $9.00, ends 05/12) –โœš Pilgrims (Amanita Design) โ€“(Usually $9.99, ends 17/11) –โœš Pippu – Bauble Quest (Chequered Ink) โ€“(Usually $5.25, ends 18/11) –โœš Pirates on Target (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš Pixboy (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Pixel Cup Soccer – Ultimate Edition (Batovi Games) โ€“(Usually $25.99, ends 10/11) –โœš Pocket Academy (Kairosoft) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Poly Puzzle (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Pretty Princess Magical Garden Island (Numskull Games) โ€“(Usually $52.50, ends 20/11) –โœš Project AETHER: First Contact (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Project Starship X (eastasiasoft) โ€“(Usually $14.99, ends 21/11) –โœš Project Warlock (Crunching Koalas) โ€“(Usually $22.50, ends 02/12) –โœš Pumped BMX Pro (Curve Digital) โ€“(Usually $22.50, ends 25/11) –โœš Pups & Purrs Animal Hospital (Numskull Games) โ€“(Usually $45.00, ends 20/11) –โœš Pups & Purrs Animal Hospital and Fun! Fun! Animal Park (Numskull Games) โ€“(Usually $67.50, ends 20/11) –โœš Pups & Purrs Animal Hospital and Pups & Purrs Pet Shop Bundle (Numskull Games) โ€“(Usually $67.50, ends 20/11) –โœš Puzzle World Bundle (17Studio) โ€“(Usually $21.00, ends 13/11) –โœš Puzzle World: Cute Cats (17Studio) โ€“(Usually $7.50, ends 13/11) –โœš Q-YO Blaster (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Qbik (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš RICO: London (Numskull Games) โ€“(Usually $45.00, ends 20/11) –โœš Raging Blasters (MoonGlass) โ€“(Usually $20.85, ends 24/11) –โœš Railways – Train Simulator (Nerd Monkeys) โ€“(Usually $8.99, ends 18/11) –โœš Rainbow Runner (Prison Games) โ€“(Usually $30.00, ends 01/12) –โœš Ramp Bike Jumping (BoomBit Games) โ€“(Usually $15.00, ends 03/12) –โœš Rapala Fishing Pro Series (Game Mill) โ€“(Usually $30.00, ends 20/11) –โœš Ravva and the Cyclops Curse (eastasiasoft) โ€“(Usually $7.49, ends 21/11) –โœš Realpolitiks (Forever Entertainment) โ€“(Usually $37.50, ends 04/12) –โœš Red Siren: Space Defense (isTom Games) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Red’s Kingdom (Numskull Games) โ€“(Usually $15.00, ends 20/11) –โœš Regalia: Of Men and Monarchs – Royal Edition (Crunching Koalas) โ€“(Usually $39.99, ends 02/12) –โœš Residual (Orange Pixel) โ€“(Usually $32.00, ends 14/11) –โœš Revolver and Co (Chequered Ink) โ€“(Usually $9.79, ends 18/11) –โœš Rift Racoon (eastasiasoft) โ€“(Usually $7.49, ends 21/11) –โœš Rise Eterna (Forever Entertainment) โ€“(Usually $30.00, ends 04/12) –โœš Risky Rescue (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Roarr! Jurassic Edition (Klabater) โ€“(Usually $7.50, ends 27/11) –โœš Robothorium (Forever Entertainment) โ€“(Usually $22.50, ends 04/12) –โœš Roll’d (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Royal Roads (8Floor Games) โ€“(Usually $4.50, ends 21/11) –โœš Royal Tower Defense (Prison Games) โ€“(Usually $11.99, ends 01/12) –โœš Ruin Raiders (indie.io) โ€“(Usually $30.00, ends 08/11) –โœš Run the Fan (Silesia Games) โ€“(Usually $5.70, ends 17/11) –โœš Rune Factory 3 Special (Marvelous Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 20/11) –โœš Rune Factory 4 Special (Marvelous Europe) โ€“(Usually $44.95, ends 20/11) –โœš SENRAN KAGURA Peach Ball (Marvelous Europe) โ€“(Usually $49.95, ends 20/11) –โœš SGC – Short Games Collection #1 (Nerd Monkeys) โ€“(Usually $16.99, ends 18/11) –โœš SKYHILL (Klabater) โ€“(Usually $7.50, ends 27/11) –โœš STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town (Marvelous Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 20/11) –โœš STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Marvelous Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 20/11) –โœš Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous Europe) โ€“(Usually $44.95, ends 20/11) –โœš Save Koch (OverGamez) โ€“(Usually $22.50, ends 23/11) –โœš Season Match 2 (Joindots) โ€“(Usually $14.99, ends 21/11) –โœš Seeds of Resilience (Forever Entertainment) โ€“(Usually $20.00, ends 04/12) –โœš Serial Cleaner (Curve Digital) โ€“(Usually $22.50, ends 25/11) –โœš Shadows Over Loathing (Asymmetric) โ€“(Usually $30.00, ends 25/11) –โœš Shut Eye (Forever Entertainment) โ€“(Usually $6.00, ends 04/12) –โœš Sinless (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Sir Questionnaire (Orange Pixel) โ€“(Usually $6.00, ends 14/11) –โœš SkateBIRD (Glass Bottom Games) โ€“(Usually $25.20, ends 21/11) –โœš Slide Stories: Neko’s Journey (Silesia Games) โ€“(Usually $4.49, ends 17/11) –โœš Smash Rush (isTom Games) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Smashroom (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Smoke And Sacrifice (Curve Digital) โ€“(Usually $30.00, ends 25/11) –โœš Sofiya and the Ancient Clan (eastasiasoft) โ€“(Usually $11.99, ends 21/11) –โœš Space Crew: Legendary Edition (Curve Digital) โ€“(Usually $35.99, ends 25/11) –โœš Space Grunts (Orange Pixel) โ€“(Usually $21.00, ends 14/11) –โœš Spaceland (Ellada Games) โ€“(Usually $30.00, ends 19/11) –โœš Sparkle 2 EVO (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Sparkle 3 Genesis (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Sparkle 4 Tales (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Sparkle ZERO (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Sports Car Driver (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš SpyHack (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Star Story: The Horizon Escape (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Stardash (Orange Pixel) โ€“(Usually $10.00, ends 14/11) –โœš Startide (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Starward Rogue (Klabater) โ€“(Usually $22.49, ends 27/11) –โœš Steamroll: Rustless Edition (Catness Game) โ€“(Usually $15.00, ends 17/11) –โœš Steel Defier (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 22/11) –โœš Sticks Collection (Silesia Games) โ€“(Usually $4.49, ends 17/11) –โœš Stikbold! A Dodgeball Adventure DELUXE (Reign Bros) โ€“(Usually $22.49, ends 17/11) –โœš Stitchy in Tooki Trouble (Forever Entertainment) โ€“(Usually $19.50, ends 04/12) –โœš Storm In A Teacup (Numskull Games) โ€“(Usually $4.50, ends 20/11) –โœš Street Outlaws: The List (Game Mill) โ€“(Usually $69.99, ends 20/11) –โœš Street Racing: Tokyo Rush (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Streets of Rage 4 (DotEmu) โ€“(Usually $37.50, ends 11/11) –โœš Summer Paws (Silesia Games) โ€“(Usually $5.99, ends 17/11) –โœš Super Dino (Prison Games) โ€“(Usually $14.95, ends 01/12) –โœš Super Hero Flying School (BoomBit Games) โ€“(Usually $15.00, ends 03/12) –โœš Super Korotama (Catness Game) โ€“(Usually $7.50, ends 17/11) –โœš Super Perils of Baking (Lillymo Games) โ€“(Usually $14.25, ends 21/11) –โœš Surfingers (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Sword of Elpisia (KEMCO) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš TERRORHYTHM (TRRT) (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš THAT’S A COW (RedDeer.Games) โ€“(Usually $9.00, ends 07/12) –โœš TORIDAMA: Brave Challenge (G-MODE) โ€“(Usually $7.65, ends 03/12) –โœš Tactical Mind 2 (Drageus Games) โ€“(Usually $7.50, ends 08/12) –โœš Tap Skaters (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Task Force Kampas (eastasiasoft) โ€“(Usually $8.99, ends 21/11) –โœš Teddy The Wanderer: Mountain Hike (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Teddy the Wanderer: Kayaking (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Tennis Open 2020 (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Terracotta (indie.io) โ€“(Usually $30.00, ends 08/11) –โœš The Amazing American Circus (Klabater) โ€“(Usually $22.50, ends 27/11) –โœš The Childs Sight (Forever Entertainment) โ€“(Usually $6.99, ends 04/12) –โœš The Diabolical Trilogy (COWCAT) โ€“(Usually $30.00, ends 12/11) –โœš The Legend of Ninja (Prison Games) โ€“(Usually $11.99, ends 01/12) –โœš The Mahjong Huntress (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš The Ramen Sensei (Kairosoft) โ€“(Usually $19.50, ends 03/12) –โœš The Savior’s Gang (Catness Game) โ€“(Usually $7.50, ends 17/11) –โœš The Swindle (Curve Digital) โ€“(Usually $22.50, ends 25/11) –โœš The Tiny Bang Story (Ellada Games) โ€“(Usually $12.75, ends 19/11) –โœš They Always Run Deluxe (Plug In Digital) โ€“(Usually $25.50, ends 22/11) –โœš Thief Simulator (Forever Entertainment) โ€“(Usually $29.99, ends 04/12) –โœš This is the Zodiac Speaking (Klabater) โ€“(Usually $19.50, ends 27/11) –โœš Through the Years (BoomBit Games) โ€“(Usually $15.99, ends 03/12) –โœš Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor (eastasiasoft) โ€“(Usually $11.99, ends 21/11) –โœš Timber Tennis: Versus (Crunching Koalas) โ€“(Usually $3.00, ends 02/12) –โœš Timberman VS (Forever Entertainment) โ€“(Usually $3.00, ends 04/12) –โœš Timothy vs the Aliens (Wild Sphere) โ€“(Usually $22.50, ends 17/11) –โœš Tin & Kuna (Numskull Games) โ€“(Usually $37.50, ends 20/11) –โœš Tiny Gladiators (BoomBit Games) โ€“(Usually $22.50, ends 03/12) –โœš Tiny Hands Adventure (Forever Entertainment) โ€“(Usually $11.49, ends 04/12) –โœš Tiny Troopers Joint Ops XL (Wired Productions) โ€“(Usually $17.99, ends 18/11) –โœš Tiny World Racing (Chequered Ink) โ€“(Usually $4.49, ends 18/11) –โœš To the Top, Mammoth! (isTom Games) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Torn Tales: Rebound Edition (Silesia Games) โ€“(Usually $12.00, ends 17/11) –โœš Towaga: Among Shadows (Forever Entertainment) โ€“(Usually $22.50, ends 04/12) –โœš Toy Rider (EpiXR Games) โ€“(Usually $16.99, ends 24/11) –โœš Traffix: Traffic Simulator (Nerd Monkeys) โ€“(Usually $8.99, ends 18/11) –โœš Train Station Renovation (Forever Entertainment) โ€“(Usually $28.59, ends 04/12) –โœš Trash Quest (RedDeer.Games) โ€“(Usually $15.00, ends 06/12) –โœš Trinity Trigger (Marvelous Europe) โ€“(Usually $74.95, ends 20/11) –โœš Truck Simulator 2 (BoomHits) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Truck Simulator 3 (BoomHits) โ€“(Usually $19.50, ends 03/12) –โœš Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure (Lillymo Games) โ€“(Usually $14.99, ends 21/11) –โœš Ultimate Fishing Simulator (Forever Entertainment) โ€“(Usually $30.00, ends 04/12) –โœš Ultimate Ski Jumping 2020 (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Under Leaves (RedDeer.Games) โ€“(Usually $19.50, ends 06/12) –โœš Undernauts: Labyrinth of Yomi & Mon-Yu (Numskull Games) โ€“(Usually $90.00, ends 20/11) –โœš VIRUS: The Outbreak (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Velocityยฎ2X (Curve Digital) โ€“(Usually $22.50, ends 25/11) –โœš Venba (Visai Games) โ€“(Usually $22.50, ends 18/11) –โœš Vengeful Guardian: Moonrider (The Arcade Crew) โ€“(Usually $24.95, ends 11/11) –โœš Venture Towns (Kairosoft) โ€“(Usually $18.00, ends 03/12) –โœš Venus: Improbable Dream (eastasiasoft) โ€“(Usually $14.99, ends 21/11) –โœš Violett (Forever Entertainment) โ€“(Usually $15.00, ends 04/12) –โœš Void Gore (eastasiasoft) โ€“(Usually $7.49, ends 21/11) –โœš Wanderlust Travel Stories (Forever Entertainment) โ€“(Usually $22.50, ends 04/12) –โœš Wax Museum (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš We. The Revolution (Klabater) โ€“(Usually $30.00, ends 27/11) –โœš West of Loathing (Asymmetric) โ€“(Usually $16.00, ends 25/11) –โœš When Ski Lifts Go Wrong (Curve Digital) โ€“(Usually $22.50, ends 25/11) –โœš Wind of Shuriken (eastasiasoft) โ€“(Usually $11.99, ends 21/11) –โœš Windjammers (DotEmu) โ€“(Usually $22.50, ends 11/11) –โœš Winds of Change (Crunching Koalas) โ€“(Usually $30.00, ends 02/12) –โœš Winter Sports Games (Joindots) โ€“(Usually $39.99, ends 21/11) –โœš Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu) โ€“(Usually $26.00, ends 11/11) –โœš Word Guess (Webnetic) โ€“(Usually $3.00, ends 07/12) –โœš Words in Word (17Studio) โ€“(Usually $15.00, ends 13/11) –โœš Yes, Your Grace (No More Robots) โ€“(Usually $25.80, ends 19/11) –โœš Ys Origin (DotEmu) โ€“(Usually $30.00, ends 11/11) –โœš Zombieland: Double Tap- Road Trip (Game Mill) โ€“(Usually $69.99, ends 20/11) –โœš Zombillie (Forever Entertainment) โ€“(Usually $7.50, ends 04/12) –โœš Zoo Dentist (Prison Games) โ€“(Usually $14.99, ends 01/12) –โœš orbit.industries (Klabater) โ€“(Usually $30.00, ends 27/11) –