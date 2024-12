Weekly Switch eShop Deals (W49) Blocked

Advertisement

With the massive Black Friday sale now behind us, weโ€™re back to our regular programming of weekly salesโ€”at least until thereโ€™s another week full of lackluster deals, in which case weโ€™ll just skip it to save everyone some time. Now that the big sale is firmly in the rearview mirror, all developers can once again put their games on discount.

It was actually hard to pull this week’s sales with some sort of blocking going on not allowing us to scrape the data, but we got it working in the end. Looking at the list now though, was it worth it?

So, whatโ€™s on offer this week.

This week’s highlights: Um, The Witcher 3: Wild Hunt? Recommendations anyone?

โœš 10 Second Run RETURNS (Edia) โ€“ $2.09 (Usually $5.99, ends 04/01) – 65% off

โœš 112 Operator (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $29.99, ends 05/01) – 95% off

โœš 3000th Duel (Neopopcorn) โ€“ $5.62 (Usually $18.75, ends 17/12) – 70% off

โœš 4×4 Dirt Track (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš 4×4 Offroad Driver (BoomHits) โ€“ $5.85 (Usually $19.50, ends 31/12) – 70% off

โœš 911 Operator (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $24.49, ends 05/01) – 94% off

โœš 911 Operator Deluxe Edition (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $34.99, ends 05/01) – 96% off

โœš 99Moves (EnjoyUp Games) โ€“ $1.53 (Usually $4.50, ends 03/01) – 66% off

โœš 99Seconds (EnjoyUp Games) โ€“ $1.53 (Usually $4.50, ends 03/01) – 66% off

โœš A HERO AND A GARDEN (Ratalaika Games) โ€“ $3.99 (Usually $7.99, ends 20/12) – 50% off

โœš A YEAR OF SPRINGS (Ratalaika Games) โ€“ $3.99 (Usually $7.99, ends 20/12) – 50% off

โœš Abyss (EnjoyUp Games) โ€“ $1.53 (Usually $4.50, ends 03/01) – 66% off

โœš Aces of the Luftwaffe – Squadron (HandyGames) โ€“ $4.50 (Usually $22.50, ends 12/12) – 80% off

โœš Adventure Horror Bundle (Ratalaika Games) โ€“ $13.50 (Usually $22.50, ends 20/12) – 40% off

โœš Aery – Calm Mind 3 (EpiXR Games) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 22/12) – 50% off

โœš Aery – Cyber City (EpiXR Games) โ€“ $7.25 (Usually $14.50, ends 22/12) – 50% off

โœš Aery – Sky Castle (EpiXR Games) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 22/12) – 50% off

โœš Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases (Microids) โ€“ $4.18 (Usually $34.99, ends 04/01) – 88% off

โœš Air Traffic Sim: Airport Dispatcher Simulator (Megame) โ€“ $4.19 (Usually $6.99, ends 22/12) – 40% off

โœš Akinofa (Pixel Lantern) โ€“ $2.09 (Usually $6.99, ends 19/12) – 70% off

โœš Among Us (Innersloth) โ€“ $3.87 (Usually $6.45, ends 01/01) – 40% off

โœš Angels with Scaly Wings (Ratalaika Games) โ€“ $8.99 (Usually $14.99, ends 20/12) – 40% off

โœš Animal Puzzle – Preschool Learning Game for Kids and Toddlers (McPeppergames) โ€“ $9.75 (Usually $15.00, ends 04/01) – 35% off

โœš Anime Dance-Off – Around the World (EpiXR Games) โ€“ $4.07 (Usually $16.30, ends 29/12) – 75% off

โœš Aquadine (Ratalaika Games) โ€“ $14.99 (Usually $29.99, ends 20/12) – 50% off

โœš Archery Club (BoomBit Games) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Astro Bears (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $10.99, ends 05/01) – 86% off

โœš BE-A Walker (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $14.99, ends 05/01) – 90% off

โœš BIG Kids & Toddlers Educational Learning Games Collection Bundle 5-in-1 (McPeppergames) โ€“ $45.00 (Usually $60.00, ends 04/01) – 25% off

โœš BLACKSAD: Under the Skin (Microids) โ€“ $2.79 (Usually $27.99, ends 04/01) – 90% off

โœš Back in 1995 (Ratalaika Games) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 20/12) – 50% off

โœš Bakumatsu Renka SHINSENGUMI (D3PUBLISHER) โ€“ $22.50 (Usually $75.00, ends 25/12) – 70% off

โœš Balloon Pop – Learning Games for preschool Kids & Toddlers – Learn numbers, letters, shapes and colours in 14 languages(McPeppergames) โ€“ $14.62 (Usually $22.50, ends 04/01) – 35% off

โœš Barbearian (Kimmo Factor) โ€“ $3.19 (Usually $15.99, ends 09/12) – 80% off

โœš Bard’s Gold – Nintendo Switch Edition (Pixel Lantern) โ€“ $4.05 (Usually $13.50, ends 19/12) – 70% off

โœš Big City Driver: Truck Parking Simulator (Megame) โ€“ $6.39 (Usually $7.99, ends 22/12) – 20% off

โœš Big Kids Games Collection Bundle 6-in-1 Funny Educational Children & Toddler Learning Pack (McPeppergames) โ€“ $56.25 (Usually $75.00, ends 04/01) – 25% off

โœš Bike Jump (BoomBit Games) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Black Wolf (eastasiasoft) โ€“ $2.25 (Usually $4.50, ends 19/12) – 50% off

โœš Blossom Tales: The Sleeping King (FDG Entertainment) โ€“ $4.99 (Usually $19.99, ends 02/01) – 75% off

โœš Brotherhood United (eastasiasoft) โ€“ $2.98 (Usually $12.45, ends 01/01) – 76% off

โœš Build a Bridge! (BoomBit Games) โ€“ $6.75 (Usually $22.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Car Driver Ultimate (BoomHits) โ€“ $6.30 (Usually $21.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Car Games for Kids & Toddlers Bundle 3 in 1 (McPeppergames) โ€“ $33.75 (Usually $45.00, ends 04/01) – 25% off

โœš Car Parking Simulator (BoomHits) โ€“ $5.85 (Usually $19.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Carnage: Battle Arena (BoomHits) โ€“ $6.75 (Usually $22.50, ends 31/12) – 70% off

โœš City Bus Driving Simulator (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš City Driving Simulator (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš City Stunt Driver (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš City Traffic Driver (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Colony Defense – The Ultimate Minimalist Tower Base Defense Game (McPeppergames) โ€“ $9.75 (Usually $15.00, ends 04/01) – 35% off

โœš Concept Destruction (Ratalaika Games) โ€“ $3.19 (Usually $7.99, ends 20/12) – 60% off

โœš Construction Site Driver (BoomHits) โ€“ $6.30 (Usually $21.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Cooking Festival (BoomBit Games) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Cooking Tycoons – 3 in 1 Bundle (Baltoro Games) โ€“ $1.50 (Usually $19.50, ends 05/01) – 92% off

โœš Cookulo (Adrian Corpuz) โ€“ $6.00 (Usually $7.50, ends 25/12) – 20% off

โœš Crazy Gravity (eastasiasoft) โ€“ $2.24 (Usually $7.49, ends 19/12) – 70% off

โœš DISTRAINT 2 (Ratalaika Games) โ€“ $4.80 (Usually $12.00, ends 20/12) – 60% off

โœš DISTRAINT Collection (Ratalaika Games) โ€“ $8.49 (Usually $16.99, ends 20/12) – 50% off

โœš Dancing Dreamer (BoomBit Games) โ€“ $3.15 (Usually $10.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Darts Up (EnjoyUp Games) โ€“ $1.53 (Usually $4.50, ends 03/01) – 66% off

โœš Death Park (EpiXR Games) โ€“ $4.99 (Usually $9.99, ends 22/12) – 50% off

โœš Detective Driver: Miami Files (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Dinosaur Jigsaw Puzzles – Dino Puzzle Game for Kids & Toddlers (McPeppergames) โ€“ $14.62 (Usually $22.50, ends 04/01) – 35% off

โœš Don’t Touch this Button! (Ratalaika Games) โ€“ $3.19 (Usually $7.99, ends 20/12) – 60% off

โœš Dream (Winking) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Dream Park Story (Kairosoft) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 31/12) – 50% off

โœš Dream Town Island (Kairosoft) โ€“ $9.00 (Usually $18.00, ends 31/12) – 50% off

โœš Driving World: Aspen (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Dungeon Village (Kairosoft) โ€“ $6.43 (Usually $19.50, ends 31/12) – 67% off

โœš Dynamite Fishing – World Games (HandyGames) โ€“ $2.99 (Usually $14.99, ends 12/12) – 80% off

โœš EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS (D3PUBLISHER) โ€“ $27.00 (Usually $60.00, ends 25/12) – 55% off

โœš Earthworms (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $12.49, ends 05/01) – 88% off

โœš Emergency Driver Simulator (BoomHits) โ€“ $6.30 (Usually $21.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Enter Digiton: Heart of Corruption (eastasiasoft) โ€“ $2.99 (Usually $11.99, ends 19/12) – 75% off

โœš Even the Ocean (Ratalaika Games) โ€“ $11.49 (Usually $22.99, ends 20/12) – 50% off

โœš Event Horizon: Space Defense (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $10.50, ends 05/01) – 86% off

โœš Farm Tycoon (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $29.99, ends 05/01) – 95% off

โœš Flower Shop: Winter In Fairbrook (Ratalaika Games) โ€“ $9.59 (Usually $15.99, ends 20/12) – 40% off

โœš Fly Punch Boom! (Jollypunch Games) โ€“ $1.53 (Usually $22.95, ends 02/01) – 93% off

โœš FoxyLand Collection (Ratalaika Games) โ€“ $8.99 (Usually $14.99, ends 20/12) – 40% off

โœš Funghi Puzzle Funghi Explosion (D3PUBLISHER) โ€“ $12.75 (Usually $25.50, ends 25/12) – 50% off

โœš Funny Car Wash – Trucks & Cars Carwash RPG Game Garage for Kids & Toddlers (McPeppergames) โ€“ $19.50(Usually $30.00, ends 04/01) – 35% off

โœš Funny Farm Animal Jigsaw Puzzle Game for Kids and Toddlers (McPeppergames) โ€“ $12.67 (Usually $19.50, ends 04/01) – 35% off

โœš Game Dev Story (Kairosoft) โ€“ $6.43 (Usually $19.50, ends 31/12) – 67% off

โœš Gleylancer and Gynoug: Classic Shmups Pack (Ratalaika Games) โ€“ $12.59 (Usually $17.99, ends 20/12) – 30% off

โœš God Damn The Garden (Ratalaika Games) โ€“ $3.19 (Usually $7.99, ends 20/12) – 60% off

โœš Grand Prix Rock ‘N Racing (EnjoyUp Games) โ€“ $3.00 (Usually $15.00, ends 03/01) – 80% off

โœš Greedroid (PLiCy) โ€“ $9.90 (Usually $18.00, ends 16/12) – 45% off

โœš Greedy Snake (Max Interactive Studio) โ€“ $2.99 (Usually $5.99, ends 31/12) – 50% off

โœš HEROINE ANTHEM ZERO episode 1 (Winking) โ€“ $5.85 (Usually $19.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Halloween Jigsaw Puzzles – Puzzle Game for Kids & Toddlers (McPeppergames) โ€“ $14.62 (Usually $22.50, ends 04/01) – 35% off

โœš Hamster Bob (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $7.99, ends 05/01) – 81% off

โœš Hentai Girls: College Romance (Pakotime) โ€“ $5.16 (Usually $15.50, ends 01/01) – 67% off

โœš Horror Tale 2: Samantha (EpiXR Games) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 22/12) – 50% off

โœš Hot Springs Story (Kairosoft) โ€“ $5.94 (Usually $18.00, ends 31/12) – 67% off

โœš HunterX (ORANGE POPCORN) โ€“ $9.37 (Usually $18.75, ends 17/12) – 50% off

โœš Jet Ski Rush (Baltoro Minis) โ€“ $1.50 (Usually $6.00, ends 05/01) – 75% off

โœš Jump Into The Plane (BoomBit Games) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 31/12) – 70% off

โœš KUUKIYOMI 3: Consider It More and More!! – Father to Son (G-MODE) โ€“ $3.30 (Usually $6.60, ends 04/01) – 50% off

โœš Kawaii Deathu Desu (eastasiasoft) โ€“ $2.24 (Usually $7.49, ends 19/12) – 70% off

โœš Kids Puzzle – 2 in 1 Bundle (Baltoro Minis) โ€“ $1.50 (Usually $11.99, ends 05/01) – 87% off

โœš Laser Brain Puzzle: Classic Logic Arcade (Megame) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 22/12) – 70% off

โœš Long Live The Queen (Ratalaika Games) โ€“ $6.39 (Usually $15.99, ends 20/12) – 60% off

โœš Lost Artifacts (8Floor Games) โ€“ $3.15 (Usually $4.50, ends 19/12) – 30% off

โœš LoveChoice (Ratalaika Games) โ€“ $3.19 (Usually $7.99, ends 20/12) – 60% off

โœš March to a Million (Kairosoft) โ€“ $5.94 (Usually $18.00, ends 31/12) – 67% off

โœš Mars Power Industries (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $6.49, ends 05/01) – 77% off

โœš Medical Herbs Bundle – Bio Inc. Redemption + Weedcraft Inc (Klabater) โ€“ $19.19 (Usually $47.99, ends 25/12) – 60% off

โœš Mega Mall Story2 (Kairosoft) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 31/12) – 50% off

โœš Mitsurugi Kamui Hikae (ZENITH BLUE) โ€“ $9.00 (Usually $18.00, ends 29/12) – 50% off

โœš Monster Boy and the Cursed Kingdom (FDG Entertainment) โ€“ $14.75 (Usually $59.00, ends 02/01) – 75% off

โœš Monster Truck Arena (BoomHits) โ€“ $2.99 (Usually $18.00, ends 29/12) – 83% off

โœš Moon Raider (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 05/01) – 90% off

โœš My Butler (D3PUBLISHER) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 25/12) – 60% off

โœš My Little Dog Adventure (EpiXR Games) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 22/12) – 50% off

โœš My Secret Pets! (D3PUBLISHER) โ€“ $9.00 (Usually $22.50, ends 25/12) – 60% off

โœš My Universe – Fashion Boutique (Microids) โ€“ $6.00 (Usually $60.00, ends 04/01) – 90% off

โœš My Universe Discovery Collection 2 (Microids) โ€“ $15.00 (Usually $120.00, ends 04/01) – 88% off

โœš Mythwrecked: Ambrosia Island (Whitethorn Digital) โ€“ $33.75 (Usually $37.50, ends 11/12) – 10% off

โœš New York City Driver (BoomHits) โ€“ $5.85 (Usually $19.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Nightshade๏ผ็™พ่Šฑ็™พ็‹ผ (D3PUBLISHER) โ€“ $29.52 (Usually $72.00, ends 25/12) – 59% off

โœš Ocean Animals Puzzle – Preschool Animal Learning Puzzles Game for Kids & Toddlers (McPeppergames) โ€“ $14.62(Usually $22.50, ends 04/01) – 35% off

โœš Oceanhorn – Monster of Uncharted Seas (FDG Entertainment) โ€“ $4.99 (Usually $19.99, ends 02/01) – 75% off

โœš Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (FDG Entertainment) โ€“ $18.00 (Usually $45.00, ends 02/01) – 60% off

โœš Omega Labyrinth Life (D3PUBLISHER) โ€“ $20.70 (Usually $90.00, ends 25/12) – 77% off

โœš Outer Terror (Ratalaika Games) โ€“ $9.59 (Usually $15.99, ends 20/12) – 40% off

โœš PICO PARK (TECOPARK) โ€“ $4.80 (Usually $6.00, ends 12/12) – 20% off

โœš Pachi Pachi 2 on a roll (Dolores Ent.) โ€“ $2.40 (Usually $12.00, ends 25/12) – 80% off

โœš Pachi Pachi On A Roll (Dolores Ent.) โ€“ $2.20 (Usually $11.00, ends 25/12) – 80% off

โœš Paradise Island Driver (BoomHits) โ€“ $5.85 (Usually $19.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Parasite Pack (Ratalaika Games) โ€“ $3.99 (Usually $9.99, ends 20/12) – 60% off

โœš Pet Shop Snacks (Baltoro Minis) โ€“ $1.50 (Usually $9.00, ends 03/01) – 83% off

โœš Pew Paw (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $10.49, ends 05/01) – 86% off

โœš Plantabi: Little Garden (Adrian Corpuz) โ€“ $8.28 (Usually $10.35, ends 25/12) – 20% off

โœš Plunderer’s Adventures (eastasiasoft) โ€“ $1.50 (Usually $7.49, ends 19/12) – 80% off

โœš Press โ€œAโ€ to Party (BoomBit Games) โ€“ $3.15 (Usually $10.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Pressure Overdrive (Chasing Carrots ) โ€“ $6.79 (Usually $16.99, ends 02/01) – 60% off

โœš Pretty Girls Escape (eastasiasoft) โ€“ $3.59 (Usually $8.99, ends 19/12) – 60% off

โœš Project Starship (eastasiasoft) โ€“ $1.50 (Usually $7.49, ends 19/12) – 80% off

โœš Purrs In Heaven (EnjoyUp Games) โ€“ $2.10 (Usually $10.50, ends 03/01) – 80% off

โœš Puzzle Games Bundle (5 in 1) (Drageus Games) โ€“ $5.96 (Usually $22.50, ends 05/01) – 74% off

โœš Quarry Truck Simulator (BoomHits) โ€“ $4.49 (Usually $14.99, ends 31/12) – 70% off

โœš Quest of Dungeons (Upfall Studios) โ€“ $3.37 (Usually $13.50, ends 26/12) – 75% off

โœš Race Track Driver (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Raft Life (BoomBit Games) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Rally Rock ‘N Racing (EnjoyUp Games) โ€“ $3.00 (Usually $15.00, ends 03/01) – 80% off

โœš Ramp Car Jumping (BoomBit Games) โ€“ $4.05 (Usually $13.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Red Wings: Aces of the Sky (Untold Tales) โ€“ $6.00 (Usually $30.00, ends 30/12) – 80% off

โœš Reminiscence in the Night (Ratalaika Games) โ€“ $3.19 (Usually $7.99, ends 20/12) – 60% off

โœš Road To Guangdong (Excalibur Games) โ€“ $7.50 (Usually $37.50, ends 25/12) – 80% off

โœš Road of Death (Ratalaika Games) โ€“ $3.19 (Usually $7.99, ends 20/12) – 60% off

โœš Robolt (eastasiasoft) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 19/12) – 50% off

โœš Rock ‘N Racing Bundle 3 in 1 (EnjoyUp Games) โ€“ $5.62 (Usually $37.50, ends 03/01) – 85% off

โœš Rock ‘N Racing Bundle Grand Prix & Rally (EnjoyUp Games) โ€“ $4.50 (Usually $30.00, ends 03/01) – 85% off

โœš Rock ‘N Racing Bundle Off Road & Grand Prix (EnjoyUp Games) โ€“ $4.50 (Usually $30.00, ends 03/01) – 85% off

โœš Rock ‘N Racing Bundle Off Road & Rally (EnjoyUp Games) โ€“ $4.50 (Usually $30.00, ends 03/01) – 85% off

โœš Rock ‘N Racing Off Road DX (EnjoyUp Games) โ€“ $3.00 (Usually $15.00, ends 03/01) – 80% off

โœš SUDOKU – GAME FOR KIDS (DEZVOLT GAMES) โ€“ $1.99 (Usually $14.99, ends 16/12) – 87% off

โœš SUPERHOT (SUPERHOT) โ€“ $13.99 (Usually $34.99, ends 03/01) – 60% off

โœš Seduction: A Monk’s Fate (eastasiasoft) โ€“ $3.59 (Usually $11.99, ends 19/12) – 70% off

โœš Shockman Collection Vol. 1 (Ratalaika Games) โ€“ $11.89 (Usually $16.99, ends 20/12) – 30% off

โœš Shopping Mall Parking Lot (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Slayin 2 (FDG Entertainment) โ€“ $4.50 (Usually $18.00, ends 02/01) – 75% off

โœš Spitlings (HandyGames) โ€“ $4.50 (Usually $22.50, ends 12/12) – 80% off

โœš Stickman’s Arena (eastasiasoft) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 19/12) – 50% off

โœš Stranded Sails – Explorers of the Cursed Islands (Rokaplay) โ€“ $7.49 (Usually $37.49, ends 03/01) – 80% off

โœš Strange Field Football (Wildbus Studio) โ€“ $5.25 (Usually $10.50, ends 03/01) – 50% off

โœš Stunt Kite Party (HandyGames) โ€“ $2.99 (Usually $14.99, ends 12/12) – 80% off

โœš Sudoku Relax 4 Winter Snow (G-MODE) โ€“ $2.10 (Usually $7.65, ends 31/12) – 73% off

โœš Sugar Tanks Arena (EpiXR Games) โ€“ $7.25 (Usually $14.50, ends 08/12) – 50% off

โœš Suicide Guy Collection (ChubbyPixel) โ€“ $4.95 (Usually $16.50, ends 31/12) – 70% off

โœš Super Arcade Soccer (EnjoyUp Games) โ€“ $1.57 (Usually $10.50, ends 03/01) – 85% off

โœš Super Car Driver (BoomHits) โ€“ $6.30 (Usually $21.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Super Club Tennis (Max Interactive Studio) โ€“ $11.25 (Usually $45.00, ends 31/12) – 75% off

โœš Super Hero Driving School (BoomBit Games) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Super Sunny Island (Ratalaika Games) โ€“ $3.19 (Usually $7.99, ends 20/12) – 60% off

โœš Sushi Time! (Baltoro Games) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 05/01) – 80% off

โœš THE Card Battle: Eternal Destiny (D3PUBLISHER) โ€“ $12.75 (Usually $25.50, ends 25/12) – 50% off

โœš THE Card: Poker, Texas hold ’em, Blackjack and Page One (D3PUBLISHER) โ€“ $3.00 (Usually $7.50, ends 25/12) – 60% off

โœš Tactical Mind (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $4.50, ends 05/01) – 67% off

โœš The Amazing Shinsengumi: Heroes in Love (D3PUBLISHER) โ€“ $7.20 (Usually $18.00, ends 25/12) – 60% off

โœš The Casino -Roulette, Video Poker, Slot Machines, Craps, Baccarat- (D3PUBLISHER) โ€“ $7.50 (Usually $15.00, ends 25/12) – 50% off

โœš The Flame in the Flood: Complete Edition (CD PROJEKT) โ€“ $9.09 (Usually $25.99, ends 26/12) – 65% off

โœš The Golf (D3PUBLISHER) โ€“ $4.49 (Usually $14.99, ends 25/12) – 70% off

โœš The Men of Yoshiwara: Kikuya (D3PUBLISHER) โ€“ $10.78 (Usually $26.95, ends 25/12) – 60% off

โœš The Men of Yoshiwara: Ohgiya (D3PUBLISHER) โ€“ $7.80 (Usually $19.50, ends 25/12) – 60% off

โœš The Pyraplex (Kairosoft) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 31/12) – 50% off

โœš The Way Remastered (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $23.99, ends 05/01) – 94% off

โœš The Witcher 3: Wild Hunt (CD PROJEKT) โ€“ $20.99 (Usually $59.99, ends 26/12) – 65% off

โœš Thronebreaker: The Witcher Tales (CD PROJEKT) โ€“ $10.49 (Usually $29.99, ends 26/12) – 65% off

โœš Thunder Kid II: Null Mission (eastasiasoft) โ€“ $2.99 (Usually $11.99, ends 19/12) – 75% off

โœš Tools Up! Ultimate Edition (Untold Tales) โ€“ $10.50 (Usually $52.50, ends 30/12) – 80% off

โœš Truck Simulator (BoomHits) โ€“ $5.40 (Usually $18.00, ends 31/12) – 70% off

โœš Ultimate Children Fun Pack Games Collection 6 in 1 (McPeppergames) โ€“ $41.17 (Usually $54.90, ends 04/01) – 25% off

โœš Unhatched (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $8.19, ends 05/01) – 82% off

โœš VSR: Void Space Racing (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $7.49, ends 05/01) – 80% off

โœš Venture Kid (FDG Entertainment) โ€“ $3.99 (Usually $15.99, ends 02/01) – 75% off

โœš Wildbus (Wildbus Studio) โ€“ $5.25 (Usually $10.50, ends 03/01) – 50% off

โœš Without Escape (eastasiasoft) โ€“ $1.50 (Usually $7.49, ends 19/12) – 80% off

โœš Zombie Derby Collection (Brinemedia) โ€“ $14.40 (Usually $18.00, ends 09/12) – 20% off

โœš Zumania – Magic Casual Puzzle (Megame) โ€“ $9.09 (Usually $12.99, ends 22/12) – 30% off

โœš ๅฏ†ๅฎคใฎใ‚ตใ‚ฏใƒชใƒ•ใ‚กใ‚คใ‚น๏ผABYSS OF THE SACRIFICE (D3PUBLISHER) โ€“ $18.00 (Usually $60.00, ends 25/12) – 70% off