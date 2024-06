Weekly Switch eShop Deals (W23) Dessert Guts

Advertisement

We might in a cost of living crisis, but like dessert after a big meal, there’s always more room for sales.

This week on the eShop we’ve got some great indie games discounted, there’s a bunch of Capcom games, Bethesda games, and just a good mix of things overall. Here’s the highlights;

This week’s highlights: Hollow Knight (50% off, also a Game Trial), Maddy Makes Games have their complete library on sale for 75% off, that’s both Towerfall and Celeste for just $7.50. Berserk Boy which is relatively new is 25% off as well.

Capcom has all of the Mega Man games on sale, including Mega Man Battle Network Legacy Collection, all the Resident Evil games, Ghosts โ€˜n Goblins Resurrection (67% off), Monster Hunter Rise (75% off) and even Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (67% off).

Elsewhere there is all of the DOOM games, QUAKE and Skyrim (60% off). Then there’s Trinity Trigger (60% off), Tales of Symphonia Remastered (65% off). Rune Factory 4 Special is under $10 as well with a massive 80% off discount.

Better yet, take a scroll – there’s quite a bit of good stuff this week.

โœš #1 Anagrams (Eclipse Games) โ€“(Usually $5.99, ends 26/06) –โœš #1 Anagrams Sudokus Bundle (Eclipse Games) โ€“(Usually $8.99, ends 26/06) –โœš #1 Crosswords (Eclipse Games) โ€“(Usually $5.99, ends 26/06) –โœš #1 Crosswords Bundle (Eclipse Games) โ€“(Usually $8.99, ends 26/06) –โœš #1 Crosswords Sudokus Bundle (Eclipse Games) โ€“(Usually $8.99, ends 26/06) –โœš #1 Pastime Bundle (Eclipse Games) โ€“(Usually $11.99, ends 26/06) –โœš #1 Sudokus (Eclipse Games) โ€“(Usually $5.99, ends 26/06) –โœš 10 Second Ninja X (Thalamus Digital) โ€“(Usually $15.00, ends 23/06) –โœš 103 (Dystopia Interactive) โ€“(Usually $9.99, ends 18/06) –โœš 1971 Project Helios (RECOTECHNOLOGY) โ€“(Usually $29.99, ends 20/06) –โœš 2048 Battles (Baltoro Minis) โ€“(Usually $6.00, ends 30/06) –โœš 8 Ball Clash (QUByte Interactive) โ€“(Usually $6.00, ends 18/06) –โœš 80’s OVERDRIVE (Insane Code) โ€“(Usually $15.00, ends 27/06) –โœš A Winding Path (Flynns Arcade) โ€“(Usually $9.99, ends 26/06) –โœš AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed (Marvelous Europe) โ€“(Usually $44.95, ends 19/06) –โœš ASSAULT GUNNERS HD EDITION (Marvelous Europe) โ€“(Usually $15.00, ends 19/06) –โœš AeternoBlade (CORECELL) โ€“(Usually $22.50, ends 30/06) –โœš Alchemist Adventure (Supergg.com) โ€“(Usually $28.95, ends 23/06) –โœš Alpaca Ball: Allstars (Leoful) โ€“(Usually $30.00, ends 29/06) –โœš Amabilly (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš Angry Golf (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Aperion Cyberstorm (Apriori Digital) โ€“(Usually $13.35, ends 13/06) –โœš Apocryph: an old-school shooter (Bigzur Games) โ€“(Usually $19.99, ends 25/06) –โœš Arc of Alchemist (Idea Factory) โ€“(Usually $60.00, ends 19/06) –โœš Arcade Space Shooter 2 in 1 (QUByte Interactive) โ€“(Usually $5.99, ends 18/06) –โœš Arrest of a stone Buddha (CIRCLE Ent.) โ€“(Usually $22.50, ends 26/06) –โœš Artsy Pixel (Ultimate Games) โ€“(Usually $9.75, ends 19/06) –โœš Autumn’s Journey (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš BROK the InvestiGator (COWCAT) โ€“(Usually $34.99, ends 23/06) –โœš Balance Blox (EntwicklerX) โ€“(Usually $4.50, ends 16/06) –โœš Bamerang (Lululu Entertainment) โ€“(Usually $9.99, ends 23/06) –โœš Beastie Bay DX (Kairosoft) โ€“(Usually $19.50, ends 02/07) –โœš Behold the Kickmen (Ant Workshop) โ€“(Usually $4.95, ends 30/06) –โœš Beyond Enemy Lines – Remastered Edition (Polygon Art) โ€“(Usually $30.00, ends 17/06) –โœš Beyond Enemy Lines: Covert Operations (Polygon Art) โ€“(Usually $21.00, ends 17/06) –โœš Beyond Enemy Lines: Essentials (Polygon Art) โ€“(Usually $15.00, ends 17/06) –โœš Bezier: Second Edition (Thalamus Digital) โ€“(Usually $40.00, ends 23/06) –โœš Bird Game + (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Birthday of Midnight (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš Bishoujo Battle Mahjong Solitaire (eastasiasoft) โ€“(Usually $8.99, ends 20/06) –โœš Bit Orchard: Animal Valley (RedDeer.Games) โ€“(Usually $10.50, ends 05/07) –โœš Biz Builder Delux (Kairosoft) โ€“(Usually $19.50, ends 02/07) –โœš Bonds of the Skies (KEMCO) โ€“(Usually $19.50, ends 26/06) –โœš Boreal Tenebrae (RedDeer.Games) โ€“(Usually $9.99, ends 04/07) –โœš Bouncy Bullets (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš Bouncy Bullets 2 (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš Brawlout (Angry Mob Games) โ€“(Usually $30.00, ends 01/07) –โœš Breakout Birdie (Thalamus Digital) โ€“(Usually $6.00, ends 23/06) –โœš Breakout Birdie 2 (Thalamus Digital) โ€“(Usually $6.00, ends 23/06) –โœš Breakout Birdie Adventure (Thalamus Digital) โ€“(Usually $6.00, ends 23/06) –โœš Bricky to Me (QUByte Interactive) โ€“(Usually $5.99, ends 18/06) –โœš Broken Lines (Supergg.com) โ€“(Usually $37.95, ends 23/06) –โœš Brotherhood United (Silesia Games) โ€“(Usually $12.45, ends 16/06) –โœš Bubble Shooter DX (EntwicklerX) โ€“(Usually $4.50, ends 16/06) –โœš BurgerTime Party! (Marvelous Europe) โ€“(Usually $30.00, ends 19/06) –โœš CAN ANDROIDS PRAY: BLUE (Apriori Digital) โ€“(Usually $9.60, ends 13/06) –โœš CAN ANDROIDS SURVIVE (Apriori Digital) โ€“(Usually $14.44, ends 13/06) –โœš CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Capcom Fighting Bundle (CAPCOM) โ€“(Usually $85.49, ends 04/07) –โœš Capcom Fighting Collection (CAPCOM) โ€“(Usually $56.99, ends 04/07) –โœš Captain Tsubasa: Rise of New Champions (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $79.95, ends 23/06) –โœš Car Quest (Ezone) โ€“(Usually $19.99, ends 10/06) –โœš Castle of Heart + Jet Kave Adventure Bundle (7Levels) โ€“(Usually $37.50, ends 04/07) –โœš Cat Pipes (Afil Games) โ€“(Usually $7.50, ends 12/06) –โœš Catch a Duck (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Cecconoid (Thalamus Digital) โ€“(Usually $10.00, ends 23/06) –โœš Cellular Harvest (Apriori Digital) โ€“(Usually $10.50, ends 13/06) –โœš Chameneon (QUByte Interactive) โ€“(Usually $6.00, ends 18/06) –โœš Chess Brain (QUByte Interactive) โ€“(Usually $6.00, ends 18/06) –โœš Chess Knights: Shinobi (QUByte Interactive) โ€“(Usually $5.99, ends 18/06) –โœš Chess Knights: Viking Lands (QUByte Interactive) โ€“(Usually $3.00, ends 18/06) –โœš Chess Royal (Silesia Games) โ€“(Usually $4.50, ends 16/06) –โœš Circa Infinity (RedDeer.Games) โ€“(Usually $15.00, ends 04/07) –โœš Colossus Mission (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Corpse Party (Marvelous Europe) โ€“(Usually $29.95, ends 19/06) –โœš Corpse Party: Blood Drive (Marvelous Europe) โ€“(Usually $30.00, ends 19/06) –โœš Corridor Z (We Dig Games) โ€“(Usually $12.00, ends 02/07) –โœš Cow Catcher (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Crazy Strike Bowling EX (CORECELL) โ€“(Usually $15.00, ends 30/06) –โœš Cresteaju (PLiCy) โ€“(Usually $8.99, ends 20/06) –โœš Crowdy Farm Rush (7Levels) โ€“(Usually $9.00, ends 03/07) –โœš DEAD OR SCHOOL (Marvelous Europe) โ€“(Usually $45.00, ends 19/06) –โœš DEADCRAFT (Marvelous Europe) โ€“(Usually $34.95, ends 19/06) –โœš DOOM (Bethesda) โ€“(Usually $54.95, ends 23/06) –โœš DOOM (1993) (Bethesda) โ€“(Usually $7.45, ends 23/06) –โœš DOOM 3 (Bethesda) โ€“(Usually $14.95, ends 23/06) –โœš DOOM 64 (Bethesda) โ€“(Usually $7.45, ends 23/06) –โœš DOOM Eternal (Bethesda) โ€“(Usually $54.95, ends 23/06) –โœš DOOM II (Classic) (Bethesda) โ€“(Usually $7.45, ends 23/06) –โœš DOOM Slayers Collection (Bethesda) โ€“(Usually $77.95, ends 23/06) –โœš DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $69.95, ends 23/06) –โœš DRAGON BALL XENOVERSE 2 for Nintendo Switch (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $30.95, ends 23/06) –โœš Daardoa (Vidas Games) โ€“(Usually $4.50, ends 20/06) –โœš Damn Dolls (QUByte Interactive) โ€“(Usually $5.99, ends 18/06) –โœš Dead by Daylight (Behaviour Interactive) โ€“(Usually $44.96, ends 08/06) –โœš Deadliest Catch – Ocean Boat Driving & Fishing 2022 Simulator (Erlano) โ€“(Usually $19.99, ends 18/06) –โœš Death Ray Manta SE (Thalamus Digital) โ€“(Usually $20.00, ends 23/06) –โœš Death end re;Quest (Idea Factory) โ€“(Usually $45.00, ends 19/06) –โœš Decarnation (Shiro Games) โ€“(Usually $22.50, ends 12/06) –โœš Decay of Logos (Amplify Creations) โ€“(Usually $30.00, ends 23/06) –โœš Deflector (RedDeer.Games) โ€“(Usually $34.50, ends 04/07) –โœš Demetrios – The BIG Cynical Adventure (COWCAT) โ€“(Usually $15.00, ends 23/06) –โœš Demon’s Residence (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Demon’s Rise – War for the Deep (Silesia Games) โ€“(Usually $9.99, ends 16/06) –โœš Demon’s Tier+ (COWCAT) โ€“(Usually $15.00, ends 23/06) –โœš Destructivator SE (Thalamus Digital) โ€“(Usually $10.00, ends 23/06) –โœš Devil May Cry (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Devil May Cry 2 (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Devil May Cry 3 Special Edition (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Dicey Dungeons (Distractionware) โ€“(Usually $22.50, ends 20/06) –โœš Dinobreak (Dead Drop Studios) โ€“(Usually $30.00, ends 29/06) –โœš Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King (Disney Electronic Content) โ€“(Usually $29.95, ends 19/06) –โœš Disney Dreamlight Valley (Gameloft) โ€“(Usually $59.95, ends 23/06) –โœš Disney TSUM TSUM FESTIVAL (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $79.95, ends 23/06) –โœš DoDonPachi Resurrection (Live Wire) โ€“(Usually $25.50, ends 26/06) –โœš Doctors and Bartenders Bundle – Bio Inc. Redemption + Crossroads Inn (Klabater) โ€“(Usually $41.99, ends 26/06) –โœš Double Pug Switch (Apriori Digital) โ€“(Usually $6.60, ends 13/06) –โœš Dragon’s Dogma: Dark Arisen (CAPCOM) โ€“(Usually $39.95, ends 04/07) –โœš Dream Park Story (Kairosoft) โ€“(Usually $19.50, ends 02/07) –โœš Dungeon Village (Kairosoft) โ€“(Usually $19.50, ends 02/07) –โœš EPHEMERAL -FANTASY ON DARK- (HuneX) โ€“(Usually $48.00, ends 02/07) –โœš Encore Rally (Ultimate Games) โ€“(Usually $6.75, ends 19/06) –โœš Espgaluda II -Be Ascension. The Third Bright Stone of Birth- (Live Wire) โ€“(Usually $25.50, ends 26/06) –โœš Eternum Ex (Flynns Arcade) โ€“(Usually $12.00, ends 26/06) –โœš Evoland Legendary Edition (Shiro Games) โ€“(Usually $29.95, ends 12/06) –โœš Explosionade DX (Mommys Best Games) โ€“(Usually $9.00, ends 18/06) –โœš Family Tree (eastasiasoft) โ€“(Usually $11.99, ends 20/06) –โœš Famous Duo Bundle (Frogwares) โ€“(Usually $145.00, ends 04/07) –โœš Farabel (Drageus Games) โ€“(Usually $15.00, ends 07/07) –โœš Fate/EXTELLA LINK (Marvelous Europe) โ€“(Usually $75.00, ends 19/06) –โœš Fate/EXTELLA: The Umbral Star (Marvelous Europe) โ€“(Usually $60.00, ends 19/06) –โœš Felix The Toy (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Filament (KalypsoMediaGroup) โ€“(Usually $25.50, ends 03/07) –โœš Firefighter:Car Fire Truck Sim Driving 2022 Simulator (Erlano) โ€“(Usually $19.99, ends 16/06) –โœš Firework (Fantastico Studio) โ€“(Usually $10.50, ends 07/06) –โœš Fisti-Fluffs (Rogue Games) โ€“(Usually $30.99, ends 26/06) –โœš Fortress Defense (Artem Kritinin) โ€“(Usually $6.00, ends 10/06) –โœš Freedom Planet (Marvelous Europe) โ€“(Usually $22.50, ends 19/06) –โœš Freedom Planet 1+2 Bundle (Marvelous Europe) โ€“(Usually $52.50, ends 19/06) –โœš Fusion SHIFT (halvardo13) โ€“(Usually $5.25, ends 26/06) –โœš GOD EATER 3 (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $84.95, ends 23/06) –โœš GUNPIG: Firepower For Hire (Flynns Arcade) โ€“(Usually $7.50, ends 26/06) –โœš Gal Metal (Marvelous Europe) โ€“(Usually $30.00, ends 19/06) –โœš Galacticon (Flynns Arcade) โ€“(Usually $7.50, ends 26/06) –โœš Galaxy Shooter (Fantastico Studio) โ€“(Usually $7.50, ends 07/06) –โœš Gale of Windoria (KEMCO) โ€“(Usually $22.50, ends 26/06) –โœš Game Type DX (Mommys Best Games) โ€“(Usually $9.00, ends 18/06) –โœš Gemini (QUByte Interactive) โ€“(Usually $3.00, ends 18/06) –โœš Ghosts ‘n Goblins Resurrection (CAPCOM) โ€“(Usually $44.95, ends 04/07) –โœš Gold Digger (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Hashihime of the Old Book Town append (HuneX) โ€“(Usually $85.50, ends 02/07) –โœš Hentai Girls: Sakura Romance (Pakotime) โ€“(Usually $9.89, ends 03/07) –โœš Hero Express (Fantastico Studio) โ€“(Usually $7.50, ends 07/06) –โœš Hero-U: Rogue to Redemption (Silesia Games) โ€“(Usually $30.00, ends 16/06) –โœš Heroland (Marvelous Europe) โ€“(Usually $44.95, ends 19/06) –โœš Highway Getaway: ZigZag Blocky Car (Artem Kritinin) โ€“(Usually $6.00, ends 10/06) –โœš Hollow Knight (Team Cherry) โ€“(Usually $17.50, ends 19/06) –โœš Homebody (Rogue Games) โ€“(Usually $29.50, ends 26/06) –โœš Illusion of L’Phalcia (KEMCO) โ€“(Usually $19.50, ends 26/06) –โœš Inukari – Chase of Deception (RedDeer.Games) โ€“(Usually $9.00, ends 04/07) –โœš JDM Racing – 2 (Nikita Alexeevich) โ€“(Usually $7.50, ends 06/07) –โœš Jin Conception (Jin Wave Studio) โ€“(Usually $19.39, ends 13/06) –โœš Justice Chronicles (KEMCO) โ€“(Usually $22.50, ends 26/06) –โœš Kao the Kangaroo (Tate Multimedia) โ€“(Usually $42.99, ends 03/07) –โœš Katamari Damacy REROLL (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $29.95, ends 23/06) –โœš Kids: Farm Puzzle (Baltoro Minis) โ€“(Usually $7.49, ends 30/06) –โœš Klonoa Phantasy Reverie Series (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $69.95, ends 23/06) –โœš Knockout Home Fitness (Marvelous Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 19/06) –โœš LOVE – A Puzzle Box Filled with Stories (Thalamus Digital) โ€“(Usually $40.00, ends 23/06) –โœš Lair of the Clockwork God (Ant Workshop) โ€“(Usually $25.99, ends 23/06) –โœš Laraan (Flynns Arcade) โ€“(Usually $7.50, ends 26/06) –โœš Legendary Eleven (Eclipse Games) โ€“(Usually $14.99, ends 26/06) –โœš Levels+ : Addictive Puzzle Game (flow) โ€“(Usually $6.99, ends 02/07) –โœš Little Nightmares II (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $39.95, ends 23/06) –โœš Lode Runner Legacy (Tozai Games) โ€“(Usually $18.00, ends 19/06) –โœš Looking Up I See Only A Ceiling (Flynns Arcade) โ€“(Usually $4.50, ends 26/06) –โœš Loot Hero DX (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš Lost Sea (eastasiasoft) โ€“(Usually $14.99, ends 20/06) –โœš Lumo (Thalamus Digital) โ€“(Usually $30.00, ends 23/06) –โœš M.A.C.E. Space Shooter (EntwicklerX) โ€“(Usually $7.50, ends 16/06) –โœš MONSTER HUNTER RISE (CAPCOM) โ€“(Usually $59.95, ends 04/07) –โœš MY HERO ONE’S JUSTICE (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $29.95, ends 24/06) –โœš Magicians’ Chase : Missing Curry Recipe (PLiCy) โ€“(Usually $11.25, ends 20/06) –โœš Maitetsu: Pure Station (CIRCLE Ent.) โ€“(Usually $52.50, ends 26/06) –โœš Make a Killing (Dystopia Interactive) โ€“(Usually $9.99, ends 18/06) –โœš Marble Power Blast (EntwicklerX) โ€“(Usually $4.50, ends 16/06) –โœš Mary Skelter 2 (Idea Factory) โ€“(Usually $60.00, ends 19/06) –โœš Mega Man 11 (CAPCOM) โ€“(Usually $39.95, ends 04/07) –โœš Mega Man Battle Network Legacy Collection (CAPCOM) โ€“(Usually $85.49, ends 04/07) –โœš Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 (CAPCOM) โ€“(Usually $56.99, ends 04/07) –โœš Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 (CAPCOM) โ€“(Usually $56.99, ends 04/07) –โœš Mega Man Legacy Collection (CAPCOM Europe) โ€“(Usually $22.95, ends 04/07) –โœš Mega Man Legacy Collection 2 (CAPCOM) โ€“(Usually $22.95, ends 04/07) –โœš Mega Man X Legacy Collection (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Mega Man X Legacy Collection 2 (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (CAPCOM) โ€“(Usually $44.95, ends 04/07) –โœš Megadimension Neptunia VII (Idea Factory) โ€“(Usually $45.00, ends 19/06) –โœš Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons (CIRCLE Ent.) โ€“(Usually $30.00, ends 26/06) –โœš Mercenaries Rebirth: Call of the Wild Lynx (CIRCLE Ent.) โ€“(Usually $27.00, ends 26/06) –โœš Mercenaries Wings: The False Phoenix (CIRCLE Ent.) โ€“(Usually $23.35, ends 26/06) –โœš Metaverse Keeper (CIRCLE Ent.) โ€“(Usually $22.50, ends 26/06) –โœš Midnight Deluxe (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Miles & Kilo (Four Horses) โ€“(Usually $11.99, ends 03/07) –โœš Mind Scanners (Brave At Night) โ€“(Usually $21.99, ends 05/07) –โœš Mind’s Decent Bundle (Darkwood + The Gap) (Crunching Koalas) โ€“(Usually $45.00, ends 06/07) –โœš Mochi Mochi Boy (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš Moero Chronicleโ„ข Hyper (Idea Factory) โ€“(Usually $30.00, ends 19/06) –โœš Monomals (Rogue Games) โ€“(Usually $25.50, ends 26/06) –โœš Mr. DRILLER DrillLand (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $29.95, ends 23/06) –โœš Murtop (Flynns Arcade) โ€“(Usually $7.50, ends 26/06) –โœš Mushihimesama (Live Wire) โ€“(Usually $25.50, ends 26/06) –โœš My Little Universe (Saygames) โ€“(Usually $22.50, ends 26/06) –โœš My Magic Florist (Baltoro Minis) โ€“(Usually $10.50, ends 30/06) –โœš NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 1 (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $29.95, ends 23/06) –โœš NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 2 (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $29.95, ends 23/06) –โœš NAMCO MUSEUMโ„ข (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $39.00, ends 23/06) –โœš NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst HD (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $30.95, ends 23/06) –โœš NARUTO: Ultimate Ninja STORM (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $30.95, ends 23/06) –โœš Neon Doctrine’s Greatest Hits Vol. 1 (Neon Doctrine) โ€“(Usually $60.00, ends 16/06) –โœš Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $89.95, ends 23/06) –โœš Nicky – The Home Alone Golf Ball (QUByte Interactive) โ€“(Usually $6.59, ends 18/06) –โœš Nirvana (RedDeer.Games) โ€“(Usually $9.99, ends 04/07) –โœš No More Heroes (Marvelous Europe) โ€“(Usually $29.95, ends 19/06) –โœš No More Heroes 2: Desperate Struggle (Marvelous Europe) โ€“(Usually $29.95, ends 19/06) –โœš Northgard (Shiro Games) โ€“(Usually $52.50, ends 12/06) –โœš ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 – Deluxe Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $89.95, ends 23/06) –โœš One More Dungeon (Ratalaika Games) โ€“(Usually $12.00, ends 19/06) –โœš One Piece: Unlimited World Red – Deluxe Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $89.95, ends 23/06) –โœš Onimusha: Warlords (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Outbreak (Dead Drop Studios) โ€“(Usually $21.31, ends 29/06) –โœš Outbreak Lost Hope (Dead Drop Studios) โ€“(Usually $21.31, ends 29/06) –โœš Outbreak The Nightmare Chronicles (Dead Drop Studios) โ€“(Usually $21.30, ends 29/06) –โœš Outbreak: Endless Nightmares (Dead Drop Studios) โ€“(Usually $30.00, ends 29/06) –โœš Outbreak: Epidemic (Dead Drop Studios) โ€“(Usually $24.58, ends 29/06) –โœš Outbreak: The New Nightmare (Dead Drop Studios) โ€“(Usually $21.31, ends 29/06) –โœš Parasomnia Verum (Vidas Games) โ€“(Usually $5.00, ends 20/06) –โœš Pawarumi (Manufacture 43) โ€“(Usually $30.00, ends 13/06) –โœš Pentiment (Microsoft Studios) โ€“(Usually $29.95, ends 23/06) –โœš Perry Pig Jump (EntwicklerX) โ€“(Usually $4.50, ends 16/06) –โœš Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (CAPCOM) โ€“(Usually $39.95, ends 04/07) –โœš Pig Eat Ball (Mommys Best Games) โ€“(Usually $21.00, ends 18/06) –โœš Pirates on Target (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš PixelJunkโ„ข Eden 2 (Q-Games) โ€“(Usually $19.50, ends 18/06) –โœš Pocoyo Party (RECOTECHNOLOGY) โ€“(Usually $44.99, ends 20/06) –โœš Pretty Girls Escape (eastasiasoft) โ€“(Usually $8.99, ends 20/06) –โœš Project Starship X (eastasiasoft) โ€“(Usually $14.99, ends 20/06) –โœš Puzzletronics (QUByte Interactive) โ€“(Usually $5.99, ends 18/06) –โœš Puzzletronics: Digital Infinite (QUByte Interactive) โ€“(Usually $5.99, ends 18/06) –โœš Pyramid Quest (EntwicklerX) โ€“(Usually $15.00, ends 16/06) –โœš Q.U.B.E. 10th Anniversary (Toxic Games) โ€“(Usually $30.00, ends 20/06) –โœš QUAKE (Bethesda) โ€“(Usually $14.95, ends 23/06) –โœš Quest Hunter (2 Zombie Games) โ€“(Usually $44.99, ends 03/07) –โœš Quest of Dungeons (Upfall Studios) โ€“(Usually $13.50, ends 20/06) –โœš R-Type Dimensions EX (Tozai Games) โ€“(Usually $22.50, ends 19/06) –โœš RAD (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $29.95, ends 23/06) –โœš RINA:RhythmERROR (BD Games) โ€“(Usually $6.00, ends 26/06) –โœš Radiant Silvergun (Live Wire) โ€“(Usually $25.50, ends 26/06) –โœš Radon Break (EntwicklerX) โ€“(Usually $10.50, ends 16/06) –โœš Rainbow Laser Disco Dungeon (Thalamus Digital) โ€“(Usually $20.00, ends 23/06) –โœš Ravva and the Cyclops Curse (eastasiasoft) โ€“(Usually $7.49, ends 20/06) –โœš Real Drift Racing (Baltoro Minis) โ€“(Usually $7.50, ends 04/07) –โœš Resident Evil (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Resident Evil 0 (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Resident Evil 2 Cloud (CAPCOM) โ€“(Usually $56.99, ends 04/07) –โœš Resident Evil 3 Cloud (CAPCOM) โ€“(Usually $42.74, ends 04/07) –โœš Resident Evil 4 (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Resident Evil 5 (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Resident Evil 6 (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Resident Evil Revelations (CAPCOM) โ€“(Usually $24.95, ends 04/07) –โœš Resident Evil Revelations 2 (CAPCOM) โ€“(Usually $30.95, ends 04/07) –โœš Retro Machina (Supergg.com) โ€“(Usually $28.95, ends 23/06) –โœš Revenant Dogma (KEMCO) โ€“(Usually $19.50, ends 26/06) –โœš Revenant Saga (KEMCO) โ€“(Usually $19.50, ends 26/06) –โœš Revertia (PLiCy) โ€“(Usually $5.99, ends 20/06) –โœš Riddled Corpses EX (COWCAT) โ€“(Usually $14.99, ends 23/06) –โœš Riverbond (Cococucumber) โ€“(Usually $32.95, ends 19/06) –โœš Road To Guangdong (Excalibur Games) โ€“(Usually $37.50, ends 26/06) –โœš Rogue Aces (Thalamus Digital) โ€“(Usually $19.50, ends 23/06) –โœš Roller Katz: BF – Episode 1 (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Rune Factory 3 Special (Marvelous Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 19/06) –โœš Rune Factory 4 Special (Marvelous Europe) โ€“(Usually $44.95, ends 19/06) –โœš S.U.M. – Slay Uncool Monsters (Doomster Entertainment) โ€“(Usually $7.49, ends 09/06) –โœš SD Gundam Battle Alliance (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $79.95, ends 23/06) –โœš SENRAN KAGURA Peach Ball (Marvelous Europe) โ€“(Usually $49.95, ends 19/06) –โœš STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town (Marvelous Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 19/06) –โœš STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Marvelous Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 19/06) –โœš SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $90.95, ends 23/06) –โœš SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $69.95, ends 23/06) –โœš Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous Europe) โ€“(Usually $44.95, ends 19/06) –โœš Sally Face (Portable Moose) โ€“(Usually $19.50, ends 23/06) –โœš Savage Halloween (QUByte Interactive) โ€“(Usually $7.50, ends 18/06) –โœš Seduction: A Monk’s Fate (eastasiasoft) โ€“(Usually $11.99, ends 20/06) –โœš Shapeshooter (QUByte Interactive) โ€“(Usually $5.99, ends 18/06) –โœš Shinsekai Into the Depthsโ„ข (CAPCOM) โ€“(Usually $29.95, ends 04/07) –โœš Shoot 1UP DX (Mommys Best Games) โ€“(Usually $9.00, ends 18/06) –โœš SkateBIRD (Glass Bottom Games) โ€“(Usually $25.20, ends 20/06) –โœš Sokocat – Combo (QUByte Interactive) โ€“(Usually $6.00, ends 18/06) –โœš Solar Blast (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš SpaceEx Commander (Ultimate Games) โ€“(Usually $7.50, ends 19/06) –โœš Spencer (EntwicklerX) โ€“(Usually $10.50, ends 16/06) –โœš Spheroids (Eclipse Games) โ€“(Usually $11.99, ends 26/06) –โœš Staxel (Plukit) โ€“(Usually $29.99, ends 23/06) –โœš Steam Prison (HuneX) โ€“(Usually $83.40, ends 02/07) –โœš Steel Defier (Ratalaika Games) โ€“(Usually $7.99, ends 19/06) –โœš Strange Field Football (Wildbus Studio) โ€“(Usually $6.99, ends 27/06) –โœš Street Fighterโ„ข 30th Anniversary Collection (CAPCOM) โ€“(Usually $39.95, ends 04/07) –โœš Strike Buster Prototype (BD Games) โ€“(Usually $10.50, ends 26/06) –โœš Strike Force – War on Terror (Polygon Art) โ€“(Usually $21.00, ends 17/06) –โœš Strike Force 2 – Terrorist Hunt (Polygon Art) โ€“(Usually $27.00, ends 17/06) –โœš Sudoku Classic (G-MODE) โ€“(Usually $9.15, ends 06/07) –โœš Super Hiking League DX (QUByte Interactive) โ€“(Usually $7.50, ends 18/06) –โœš Super Impossible Road (Rogue Games) โ€“(Usually $33.00, ends 26/06) –โœš Super Star Blast (EntwicklerX) โ€“(Usually $7.50, ends 16/06) –โœš Swamp Defense 2 (EntwicklerX) โ€“(Usually $4.50, ends 16/06) –โœš Tachyon Project (Eclipse Games) โ€“(Usually $15.00, ends 26/06) –โœš Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“(Usually $44.95, ends 23/06) –โœš Take Off โ€“ The Flight Simulator (astragon) โ€“(Usually $22.50, ends 04/07) –โœš Takotan (eastasiasoft) โ€“(Usually $10.49, ends 20/06) –โœš Tales of Shinobi Fantasy Magic Anime World Fight RPG Simulator (Erlano) โ€“(Usually $7.50, ends 20/06) –โœš Task Force Delta – Afghanistan (Polygon Art) โ€“(Usually $15.00, ends 17/06) –โœš Tcheco in the Castle of Lucio (Fantastico Studio) โ€“(Usually $7.50, ends 07/06) –โœš Tetrisยฎ Effect: Connected (Enhance) โ€“(Usually $60.00, ends 23/06) –โœš The Company Man (Leoful) โ€“(Usually $30.00, ends 29/06) –โœš The Elder Scrolls V: Skyrimยฎ (Bethesda) โ€“(Usually $79.95, ends 23/06) –โœš The Fall of Elena Temple (GRIMTALIN) โ€“(Usually $4.50, ends 16/06) –โœš The Forbidden Arts (Stingbot Games) โ€“(Usually $19.65, ends 26/06) –โœš The Great Ace Attorney Chronicles (CAPCOM) โ€“(Usually $59.95, ends 04/07) –โœš The Last Survey (RedDeer.Games) โ€“(Usually $22.50, ends 04/07) –โœš The Mean Greens – Plastic Warfare (Virtual Basement) โ€“(Usually $15.00, ends 20/06) –โœš The Pillar: Puzzle Escape (eastasiasoft) โ€“(Usually $14.99, ends 20/06) –โœš The Solitaire Conspiracy (Ant Workshop) โ€“(Usually $16.99, ends 30/06) –โœš The Sushi Spinnery (Kairosoft) โ€“(Usually $19.50, ends 02/07) –โœš The friends of Ringo Ishikawa (CIRCLE Ent.) โ€“(Usually $27.55, ends 26/06) –โœš This Strange Realm Of Mine (Doomster Entertainment) โ€“(Usually $19.99, ends 09/06) –โœš Thomas Was Alone (Ant Workshop) โ€“(Usually $16.65, ends 30/06) –โœš Thunder Kid II: Null Mission (eastasiasoft) โ€“(Usually $11.99, ends 20/06) –โœš Tilt Pack (Supergg.com) โ€“(Usually $22.50, ends 23/06) –โœš Timore 5 (Vidas Games) โ€“(Usually $18.41, ends 20/06) –โœš Timore Redo (Vidas Games) โ€“(Usually $27.00, ends 20/06) –โœš Traditional Braves (Daidai) โ€“(Usually $30.00, ends 19/06) –โœš Traditional Tactics Ne+ (Daidai) โ€“(Usually $13.50, ends 19/06) –โœš Trinity Trigger (Marvelous Europe) โ€“(Usually $74.95, ends 19/06) –โœš ULTRA STREET FIGHTER II: The Final Challengers (CAPCOM Europe) โ€“(Usually $59.95, ends 04/07) –โœš Under: Depths of Fear (Rogue Games) โ€“(Usually $14.99, ends 26/06) –โœš Underland (QUByte Interactive) โ€“(Usually $12.00, ends 18/06) –โœš Venus: Improbable Dream (eastasiasoft) โ€“(Usually $14.99, ends 20/06) –โœš Wanderjahr TryAgainOrWalkAway (CORECELL) โ€“(Usually $15.00, ends 30/06) –โœš Weapon of Choice DX (Mommys Best Games) โ€“(Usually $9.00, ends 18/06) –โœš What Comes After (Flynns Arcade) โ€“(Usually $10.00, ends 26/06) –โœš Wildbus (Wildbus Studio) โ€“(Usually $6.99, ends 27/06) –โœš Wingspan (Monster Couch) โ€“(Usually $29.99, ends 03/07) –โœš Wolfenstein II: The New Colossus (Bethesda) โ€“(Usually $54.95, ends 23/06) –โœš Wolfensteinยฎ: Youngbloodโ„ข Standard Edition (Bethesda) โ€“(Usually $24.95, ends 23/06) –โœš Word Forward (Thalamus Digital) โ€“(Usually $10.00, ends 23/06) –โœš Xenon Valkyrie+ (COWCAT) โ€“(Usually $15.00, ends 23/06) –โœš Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol (Disney Electronic Content) โ€“(Usually $22.45, ends 19/06) –โœš Zombo Buster Advance (Silesia Games) โ€“(Usually $5.99, ends 16/06) –โœš Zumba Garden (Silesia Games) โ€“(Usually $4.49, ends 16/06) –โœš fig. (Take IT Studio!) โ€“(Usually $7.00, ends 26/06) –

If any of the above links don’t work, replace “titles” with “bundles” in the URL.