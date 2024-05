Weekly Switch eShop Deals (W18) No Force

Advertisement

Like clockwork, we have one week with big sales, the next week is almost always disappointing. There’s over 200 games on sale this week, and we’ve picked out like a literal handful of them that might be worthy of your attention. In saying that, if one of your favourites is on sale and needs a shout out – a quiet week is always good for them to get some attention.

This week’s highlights: FRONT MISSION 1st: Remake (50% off), FRONT MISSION 2: Remake (20% off), Guilty Gear (75% off), and LEGO Star Wars: The Skywalker Saga at its lowest price ever at $22.48.

Don’t forget, last week’s Square Enix sale is still running too.

โœš 1912: Titanic Mystery (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš 20 Ladies (eastasiasoft) โ€“ $2.99 (Usually $7.49, ends 16/05) – 60% off

โœš 3D MiniGolf (Joindots) โ€“ $20.09 (Usually $29.99, ends 08/05) – 33% off

โœš 7th Sector (Sometimes You) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 21/05) – 50% off

โœš AGARTHA-S (mebius.) โ€“ $4.80 (Usually $12.00, ends 17/05) – 60% off

โœš ASOBU Tights (Caerux) โ€“ $12.08 (Usually $26.85, ends 22/05) – 55% off

โœš AXS (Max Interactive Studio) โ€“ $7.99 (Usually $19.99, ends 31/05) – 60% off

โœš Aborigenus (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 02/06) – 80% off

โœš Ace Invaders (Max Interactive Studio) โ€“ $4.79 (Usually $11.99, ends 31/05) – 60% off

โœš Airport (Run-Down Games) โ€“ $2.65 (Usually $15.00, ends 31/05) – 82% off

โœš All Noobs must die – Craft, Survival, Mine (404 Games) โ€“ $2.99 (Usually $19.99, ends 23/05) – 85% off

โœš Amazing Princess Sarah (Haruneko Entertainment) โ€“ $3.31 (Usually $9.75, ends 01/06) – 66% off

โœš Animals drop (Zakym) โ€“ $2.79 (Usually $4.50, ends 30/05) – 38% off

โœš April’s Diary (SOFT SOURCE) โ€“ $15.75 (Usually $22.50, ends 15/05) – 30% off

โœš Arkan: The dog adventurer (Sometimes You) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 21/05) – 50% off

โœš Around The World: Travel To Brazil Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $12.00 (Usually $15.00, ends 30/05) – 20% off

โœš Art of Glide (Loneminded) โ€“ $4.16 (Usually $5.55, ends 28/05) – 25% off

โœš At Sundown: Shots In The Dark (Versus Evil) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 22/05) – 75% off

โœš Atomic Heist (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $12.00, ends 02/06) – 88% off

โœš Attack on Beetle (PLiCy) โ€“ $5.85 (Usually $7.80, ends 10/05) – 25% off

โœš Baking Time (QubicGames) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 02/06) – 50% off

โœš Ball Physics Draw Puzzles (Kistler Studios) โ€“ $1.56 (Usually $3.90, ends 22/05) – 60% off

โœš Ball Physics Draw Puzzles 2 (Kistler Studios) โ€“ $1.95 (Usually $3.90, ends 22/05) – 50% off

โœš Banana Treasures Island (Max Interactive Studio) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 31/05) – 60% off

โœš Be a Poker Champion! Texas Hold’em (SILVERSTAR) โ€“ $7.50 (Usually $15.00, ends 15/05) – 50% off

โœš Best Adventure 4-in-1 Bundle (HandyGames) โ€“ $45.00 (Usually $90.00, ends 16/05) – 50% off

โœš Big Watermelon Match (Max Interactive Studio) โ€“ $1.99 (Usually $3.99, ends 31/05) – 50% off

โœš Billiard: Classic 8 Ball Pool (Megame) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 19/05) – 60% off

โœš Bitmaster (Sometimes You) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 21/05) – 50% off

โœš Black Jack World Tour (Dolores Ent.) โ€“ $2.40 (Usually $6.00, ends 22/05) – 60% off

โœš Board Games (Sabec) โ€“ $6.75 (Usually $22.50, ends 29/05) – 70% off

โœš Bomb Cat (RedDeer.Games) โ€“ $2.99 (Usually $10.50, ends 02/06) – 72% off

โœš Boxing Champs (Raz Games) โ€“ $3.45 (Usually $11.50, ends 30/05) – 70% off

โœš Cardpocalypse (Versus Evil) โ€“ $9.37 (Usually $37.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Casino Roulette Royal (Dolores Ent.) โ€“ $3.00 (Usually $7.50, ends 22/05) – 60% off

โœš Caveman Tales (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Ciel Fledge: A Daughter Raising Simulator (PQube) โ€“ $3.75 (Usually $15.00, ends 14/05) – 75% off

โœš City Pipes (Kistler Studios) โ€“ $1.60 (Usually $3.90, ends 22/05) – 59% off

โœš Classic Games (Sabec) โ€“ $6.75 (Usually $22.50, ends 29/05) – 70% off

โœš Clustertruck (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Clutter 1000 (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Color Dot Connect (Kistler Studios) โ€“ $1.87 (Usually $7.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Community Inc (tinyBuild Games) โ€“ $5.49 (Usually $21.99, ends 22/05) – 75% off

โœš DOBUTSU SHOGI WORLD (SILVERSTAR) โ€“ $39.99 (Usually $52.50, ends 15/05) – 24% off

โœš Dark Quest 2 (Brain Seal Entertainment) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 19/05) – 50% off

โœš Death Road to Canada (Ukiyo Publishing) โ€“ $5.98 (Usually $19.95, ends 15/05) – 70% off

โœš Decarnation (Shiro Games) โ€“ $14.62 (Usually $22.50, ends 08/05) – 35% off

โœš Derby Racing: Xtreme Driver (Megame) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 19/05) – 60% off

โœš Divine Ascent (Timothee Paez) โ€“ $1.87 (Usually $7.49, ends 26/05) – 75% off

โœš Don’t Knock Twice (Wales Interactive) โ€“ $6.39 (Usually $15.99, ends 09/05) – 60% off

โœš Dormitory Love (PLiCy) โ€“ $37.49 (Usually $49.99, ends 10/05) – 25% off

โœš Dracula VS Monsters (SimulaMaker) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 30/05) – 80% off

โœš Drizzlepath: Deja Vu (eastasiasoft) โ€“ $3.67 (Usually $10.49, ends 16/05) – 65% off

โœš Drone Fight (SILVERSTAR) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 15/05) – 50% off

โœš Dull Grey (Sometimes You) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 21/05) – 50% off

โœš Dusk Diver (PQube) โ€“ $13.12 (Usually $52.50, ends 14/05) – 75% off

โœš Eat your letters (Kistler Studios) โ€“ $1.72 (Usually $6.90, ends 22/05) – 75% off

โœš Elderand (Graffiti Games) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 22/05) – 50% off

โœš Escape Game : Aloha (SILVERSTAR) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 15/05) – 50% off

โœš Escape Room Super Bundle (M9 GAMES) โ€“ $31.19 (Usually $38.99, ends 09/05) – 20% off

โœš Escape from Life Inc (Sometimes You) โ€“ $7.50 (Usually $15.00, ends 21/05) – 50% off

โœš Evoland Legendary Edition (Shiro Games) โ€“ $7.48 (Usually $29.95, ends 08/05) – 75% off

โœš Exertus: Redux (Loneminded) โ€“ $1.53 (Usually $5.70, ends 28/05) – 73% off

โœš Explosive Dinosaurs (RAWRLAB Games) โ€“ $6.30 (Usually $10.50, ends 14/05) – 40% off

โœš FRONT MISSION 1st: Remake (Forever Entertainment) โ€“ $26.25 (Usually $52.50, ends 20/05) – 50% off

โœš FRONT MISSION 2: Remake (Forever Entertainment) โ€“ $42.00 (Usually $52.50, ends 20/05) – 20% off

โœš Faeria (Versus Evil) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 22/05) – 75% off

โœš Faircroft’s Antiques: The Mountaineer’s Legacy – Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Faircroft’s Antiques: Treasures of Treffenburg Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Family Vacation 2: Road Trip (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Family Vacation: California (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Farmyard Haven (Loneminded) โ€“ $5.76 (Usually $7.20, ends 28/05) – 20% off

โœš Fashion Friends (RuWaMo Games) โ€“ $2.98 (Usually $15.00, ends 31/05) – 80% off

โœš Feather (Samurai Punk) โ€“ $4.72 (Usually $13.50, ends 30/05) – 65% off

โœš Finding Paradise (X.D. Network) โ€“ $10.80 (Usually $18.00, ends 07/05) – 40% off

โœš First Time In Paris – Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš First Time in Rome – Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $1.80 (Usually $18.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Food Truck Tycoon (Baltoro Games) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 02/06) – 80% off

โœš Freddi Fish 2: The Case of The Haunted Schoolhouse (UFO Interactive) โ€“ $18.40 (Usually $23.00, ends 09/05) – 20% off

โœš Freddi Fish Collection (UFO Interactive) โ€“ $60.00 (Usually $75.00, ends 09/05) – 20% off

โœš GEM CRASH (DOUBLE DRIVE GAMES) โ€“ $2.24 (Usually $7.49, ends 28/05) – 70% off

โœš GENSEISUIKODEN PLUS (DAEWON MEDIA) โ€“ $28.35 (Usually $31.50, ends 16/05) – 10% off

โœš GUILTY GEAR (PQube) โ€“ $3.75 (Usually $15.00, ends 14/05) – 75% off

โœš GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R (PQube) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 14/05) – 75% off

โœš Gal*Gun 2 (PQube) โ€“ $11.25 (Usually $45.00, ends 14/05) – 75% off

โœš Gal*Gun Double Peace (PQube) โ€“ $24.00 (Usually $60.00, ends 14/05) – 60% off

โœš Gal*Gun Returns (PQube) โ€“ $30.00 (Usually $75.00, ends 14/05) – 60% off

โœš Garage (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Georifters (SOFT SOURCE) โ€“ $32.20 (Usually $46.00, ends 15/05) – 30% off

โœš Ghost: Elisa Cameron (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Graveyard Keeper (tinyBuild Games) โ€“ $7.49 (Usually $29.99, ends 22/05) – 75% off

โœš GraviFire (Sometimes You) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 21/05) – 50% off

โœš Gravity Heroes (PQube) โ€“ $2.25 (Usually $22.50, ends 14/05) – 90% off

โœš Grey Skies: A War of the Worlds Story (SteelArtsSoftware) โ€“ $2.25 (Usually $22.50, ends 30/05) – 90% off

โœš Gun Gun Pixies (PQube) โ€“ $18.75 (Usually $75.00, ends 14/05) – 75% off

โœš Guts & Glory (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Headliner: NoviNews (Unbound Creations) โ€“ $14.99 (Usually $19.99, ends 08/05) – 25% off

โœš Hell Warders (PQube) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 14/05) – 75% off

โœš Hello Neighbor (tinyBuild Games) โ€“ $15.00 (Usually $60.00, ends 22/05) – 75% off

โœš Hello Neighbor Hide and Seek (tinyBuild Games) โ€“ $11.25 (Usually $45.00, ends 22/05) – 75% off

โœš Hellpoint (tinyBuild Games) โ€“ $13.12 (Usually $52.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Hitchhiker – A Mystery Game (Versus Evil) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 22/05) – 50% off

โœš Home Deco Puzzles (Kistler Studios) โ€“ $3.00 (Usually $6.00, ends 22/05) – 50% off

โœš Hungry Ball Physics (Kistler Studios) โ€“ $1.95 (Usually $3.90, ends 22/05) – 50% off

โœš I Love Finding MORE Pups – Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš ICEY (X.D. Network) โ€“ $7.55 (Usually $12.59, ends 07/05) – 40% off

โœš INVERSUS Deluxe (Hypersect) โ€“ $5.93 (Usually $17.99, ends 15/05) – 67% off

โœš Into the Dead 2 (Versus Evil) โ€“ $13.12 (Usually $52.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Invasion of Alien X – Earth in Crisis (DOUBLE DRIVE GAMES) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 28/05) – 70% off

โœš Isolomus (Sometimes You) โ€“ $1.50 (Usually $3.00, ends 21/05) – 50% off

โœš Jigsaw Puzzle: Belgium through the Lens (SOFT SOURCE) โ€“ $16.17 (Usually $23.10, ends 15/05) – 30% off

โœš Just Find It 2 Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $12.00 (Usually $15.00, ends 30/05) – 20% off

โœš KILL la KILL – IF (PQube) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 14/05) – 75% off

โœš Kaptain Brawe: A Brawe New World (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Kawaii Solitaire 3 in 1 (Kistler Studios) โ€“ $2.45 (Usually $4.90, ends 22/05) – 50% off

โœš Ki11er Clutter (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Kiai Resonance (Timothee Paez) โ€“ $1.87 (Usually $7.49, ends 26/05) – 75% off

โœš Kill It With Fire (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Kingdom Tales (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Kingdom Tales 2 (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa (PQube) โ€“ $9.37 (Usually $37.50, ends 14/05) – 75% off

โœš L.F.O. -Lost Future Omega- (mebius.) โ€“ $3.90 (Usually $9.75, ends 17/05) – 60% off

โœš LEGOยฎ Star Warsโ„ข: The Skywalker Saga (WB Games) โ€“ $22.48 (Usually $89.95, ends 12/05) – 75% off

โœš Lair Land Story (PQube) โ€“ $11.25 (Usually $22.50, ends 14/05) – 50% off

โœš Late Shift (Wales Interactive) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 09/05) – 50% off

โœš Lazy Galaxy: Rebel Story (AbsoDev) โ€“ $5.25 (Usually $10.50, ends 21/05) – 50% off

โœš Let it roll slide puzzle (Kistler Studios) โ€“ $2.99 (Usually $5.99, ends 22/05) – 50% off

โœš Links Puzzle (Kistler Studios) โ€“ $1.99 (Usually $4.99, ends 22/05) – 60% off

โœš Little Squire’s Quests (Max Interactive Studio) โ€“ $5.96 (Usually $14.90, ends 31/05) – 60% off

โœš Lost Artifacts: Golden Island (8Floor Games) โ€“ $2.92 (Usually $4.50, ends 16/05) – 35% off

โœš Lots Of Things Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $12.00 (Usually $15.00, ends 30/05) – 20% off

โœš Lovecraftian Bundle (Frogwares) โ€“ $18.89 (Usually $125.99, ends 30/05) – 85% off

โœš Luna’s Fishing Garden (AbsoDev) โ€“ $7.92 (Usually $12.00, ends 21/05) – 34% off

โœš Mahjong Connect Onet Puzzle (Megame) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 19/05) – 60% off

โœš Mahjong Masters (Kistler Studios) โ€“ $1.97 (Usually $7.90, ends 22/05) – 75% off

โœš Mandalas (Kistler Studios) โ€“ $1.96 (Usually $4.90, ends 22/05) – 60% off

โœš Marble Maid (eastasiasoft) โ€“ $5.99 (Usually $14.99, ends 16/05) – 60% off

โœš Marbles Rush (Kistler Studios) โ€“ $1.72 (Usually $6.90, ends 22/05) – 75% off

โœš Mary Kay Andrews: The Fixer Upper (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Merchant of the Skies (AbsoDev) โ€“ $14.85 (Usually $22.50, ends 21/05) – 34% off

โœš Mind Maze (Sometimes You) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 21/05) – 50% off

โœš Mini Car Racing 2 (Kistler Studios) โ€“ $2.22 (Usually $8.90, ends 22/05) – 75% off

โœš Moai VI: Unexpected Guests (Joindots) โ€“ $13.49 (Usually $26.99, ends 08/05) – 50% off

โœš Monkey Wall (COSEN) โ€“ $2.40 (Usually $6.00, ends 16/05) – 60% off

โœš Montgomery Fox And The Case Of The Diamond Necklace (Ocean Media) โ€“ $2.25 (Usually $22.50, ends 30/05) – 90% off

โœš Moonfall Ultimate (Wales Interactive) โ€“ $7.80 (Usually $19.50, ends 09/05) – 60% off

โœš Moorhuhn Kart 2 (Higgs Games) โ€“ $12.00 (Usually $30.00, ends 02/06) – 60% off

โœš Mr. Shifty (tinyBuild Games) โ€“ $4.87 (Usually $19.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Muddledash (PQube) โ€“ $1.87 (Usually $7.50, ends 14/05) – 75% off

โœš Mushroom Quest (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $4.50, ends 02/06) – 67% off

โœš My Horse Stories (QubicGames) โ€“ $6.00 (Usually $12.00, ends 02/06) – 50% off

โœš My Little Fruit Juice Booth (Kistler Studios) โ€“ $1.80 (Usually $4.50, ends 22/05) – 60% off

โœš My Little Ramenbar (Kistler Studios) โ€“ $1.72 (Usually $6.90, ends 22/05) – 75% off

โœš My little IceCream Booth (Kistler Studios) โ€“ $1.60 (Usually $4.00, ends 22/05) – 60% off

โœš My little fast food booth (Kistler Studios) โ€“ $3.00 (Usually $6.00, ends 22/05) – 50% off

โœš Myths of Orion: Light from the North (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Nippon Marathon (PQube) โ€“ $4.87 (Usually $19.50, ends 14/05) – 75% off

โœš Northgard (Shiro Games) โ€“ $14.70 (Usually $52.50, ends 08/05) – 72% off

โœš OU (G-MODE) โ€“ $14.62 (Usually $29.25, ends 01/06) – 50% off

โœš Ominous Tales: The Forsaken Isle (Joindots) โ€“ $18.39 (Usually $22.99, ends 08/05) – 20% off

โœš Our World Is Ended. (PQube) โ€“ $18.75 (Usually $75.00, ends 14/05) – 75% off

โœš PIPELINE PANIC (SOFT SOURCE) โ€“ $15.75 (Usually $22.50, ends 15/05) – 30% off

โœš Paratopic (Baltoro Games) โ€“ $1.50 (Usually $8.25, ends 02/06) – 82% off

โœš Party Hard (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Party Hard 2 (tinyBuild Games) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 22/05) – 75% off

โœš Phantom Trigger (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Pillars of Dust (Something Classic) โ€“ $4.27 (Usually $8.55, ends 16/05) – 50% off

โœš Pinball Big Splash (Max Interactive Studio) โ€“ $2.25 (Usually $4.50, ends 31/05) – 50% off

โœš Pipe Fitter (Kistler Studios) โ€“ $2.95 (Usually $5.90, ends 22/05) – 50% off

โœš Pix Jungle Adventures (Kistler Studios) โ€“ $1.87 (Usually $7.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Plantabi: Little Garden (Adrian Corpuz) โ€“ $7.24 (Usually $10.35, ends 09/05) – 30% off

โœš PlataGO! Super Platform Game Maker (PQube) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 14/05) – 75% off

โœš Poker Pretty Girls Battle: Texas Hold’em (eastasiasoft) โ€“ $3.59 (Usually $8.99, ends 16/05) – 60% off

โœš Potion Craft: Alchemist Simulator (tinyBuild Games) โ€“ $23.99 (Usually $29.99, ends 22/05) – 20% off

โœš Pretty Girls Mahjong Solitaire – Blue (eastasiasoft) โ€“ $2.96 (Usually $8.99, ends 16/05) – 67% off

โœš Pretty Girls Mahjong Solitaire – Green (eastasiasoft) โ€“ $2.96 (Usually $8.99, ends 16/05) – 67% off

โœš Punch Club (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš Puzzle Vacations: Ireland (Ocean Media) โ€“ $1.80 (Usually $18.00, ends 30/05) – 90% off

โœš QUALIA ~The Path of Promise~ (Sekai Games) โ€“ $26.09 (Usually $28.99, ends 10/05) – 10% off

โœš Quantum Replica (PQube) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 14/05) – 90% off

โœš Qube Qross (Poly Poly Games) โ€“ $4.50 (Usually $9.00, ends 30/05) – 50% off

โœš RAZED (PQube) โ€“ $3.75 (Usually $15.00, ends 14/05) – 75% off

โœš Raging Loop (PQube) โ€“ $20.25 (Usually $45.00, ends 14/05) – 55% off

โœš Rain on Your Parade (Unbound Creations) โ€“ $17.20 (Usually $21.50, ends 08/05) – 20% off

โœš Red Ball Escape (Kistler Studios) โ€“ $1.80 (Usually $4.50, ends 22/05) – 60% off

โœš Red Square Escape (Kistler Studios) โ€“ $1.95 (Usually $3.90, ends 22/05) – 50% off

โœš Red Square Escape 2 (Kistler Studios) โ€“ $1.56 (Usually $3.90, ends 22/05) – 60% off

โœš Rhythm Sprout (tinyBuild Games) โ€“ $10.99 (Usually $21.99, ends 22/05) – 50% off

โœš Road To Ballhalla (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš RoboPhobik (Haruneko Entertainment) โ€“ $4.07 (Usually $11.99, ends 01/06) – 66% off

โœš Rogue Singularity (Nnooo) โ€“ $2.99 (Usually $22.50, ends 23/05) – 87% off

โœš Rolling Gunner (mebius.) โ€“ $12.00 (Usually $30.00, ends 17/05) – 60% off

โœš Roombo: First Blood (Samurai Punk) โ€“ $2.02 (Usually $7.50, ends 30/05) – 73% off

โœš Root Letter: Last Answer (PQube) โ€“ $11.25 (Usually $45.00, ends 14/05) – 75% off

โœš Rotating Brave (COSEN) โ€“ $3.00 (Usually $7.50, ends 16/05) – 60% off

โœš Rubberduck Wave Racer (Joindots) โ€“ $22.49 (Usually $29.99, ends 08/05) – 25% off

โœš Rush Rally 3 (Brownmonster) โ€“ $6.75 (Usually $22.50, ends 09/05) – 70% off

โœš Ruvato : Original Complex (DAEWON MEDIA) โ€“ $9.22 (Usually $18.45, ends 16/05) – 50% off

โœš SIMULACRA (Wales Interactive) โ€“ $12.67 (Usually $19.50, ends 09/05) – 35% off

โœš Screencheat: Unplugged (Samurai Punk) โ€“ $2.69 (Usually $17.99, ends 30/05) – 85% off

โœš Season Match 3: Curse of the Witch Crow (Joindots) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 08/05) – 50% off

โœš Secret Neighbor (tinyBuild Games) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 22/05) – 75% off

โœš Secrets of Magic – The Book of Spells (Joindots) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 08/05) – 50% off

โœš Secrets of Magic 2 – Witches & Wizards (Joindots) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 08/05) – 50% off

โœš Shadow Gangs (JKM Corp) โ€“ $19.98 (Usually $33.30, ends 31/05) – 40% off

โœš Shinobi Blade (Max Interactive Studio) โ€“ $5.99 (Usually $14.99, ends 31/05) – 60% off

โœš SilverStarChess (SILVERSTAR) โ€“ $4.79 (Usually $9.59, ends 15/05) – 50% off

โœš Snufkin: Melody of Moominvalley (Raw Fury) โ€“ $27.00 (Usually $30.00, ends 06/05) – 10% off

โœš Sokoban Block Puzzle (Megame) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 19/05) – 60% off

โœš Solitaire: Classic Card Game (Megame) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 19/05) – 60% off

โœš Special Ops (Sabec) โ€“ $6.75 (Usually $22.50, ends 29/05) – 70% off

โœš SpeedRunners (tinyBuild Games) โ€“ $5.47 (Usually $21.90, ends 22/05) – 75% off

โœš Story of a Gladiator (Brain Seal Entertainment) โ€“ $7.50 (Usually $15.00, ends 19/05) – 50% off

โœš Streets of Rogue (tinyBuild Games) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 22/05) – 75% off

โœš Suicide Guy (ChubbyPixel) โ€“ $1.56 (Usually $12.00, ends 30/05) – 87% off

โœš Suicide Guy: Sleepin’ Deeply (ChubbyPixel) โ€“ $1.53 (Usually $9.00, ends 30/05) – 83% off

โœš Summer Sports Games (Joindots) โ€“ $26.79 (Usually $39.99, ends 08/05) – 33% off

โœš Super Disc Soccer (Kistler Studios) โ€“ $3.00 (Usually $6.00, ends 22/05) – 50% off

โœš Super Shape Shooter (Kistler Studios) โ€“ $2.95 (Usually $5.90, ends 22/05) – 50% off

โœš Supermarket Shriek (PQube) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 14/05) – 75% off

โœš Surgeon Simulator CPR (tinyBuild Games) โ€“ $4.11 (Usually $16.45, ends 22/05) – 75% off

โœš TRIOS – lofi beats / numbers to chill to (Samurai Punk) โ€“ $3.49 (Usually $9.99, ends 30/05) – 65% off

โœš TURN TACK (DAEWON MEDIA) โ€“ $9.22 (Usually $18.45, ends 16/05) – 50% off

โœš Tactical Mind 2 (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 02/06) – 80% off

โœš Tales from the Dragon Mountain 2: The Lair (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Tales from the Dragon Mountain: The Strix (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Tankorama (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Tears of Avia (PQube) โ€“ $6.75 (Usually $22.50, ends 14/05) – 70% off

โœš The Dead Tree of Ranchiuna (eastasiasoft) โ€“ $5.99 (Usually $14.99, ends 16/05) – 60% off

โœš The Final Station (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš The Infectious Madness of Doctor Dekker (Wales Interactive) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 09/05) – 50% off

โœš The Man With The Ivory Cane (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš The Plane Effect (PQube) โ€“ $4.50 (Usually $22.50, ends 14/05) – 80% off

โœš The Shapeshifting Detective (Wales Interactive) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 09/05) – 50% off

โœš Time Carnage (Wales Interactive) โ€“ $7.80 (Usually $19.50, ends 09/05) – 60% off

โœš Tinykin (tinyBuild Games) โ€“ $17.99 (Usually $35.99, ends 22/05) – 50% off

โœš Titans Black Ops (Kistler Studios) โ€“ $3.37 (Usually $6.75, ends 22/05) – 50% off

โœš To the Moon (X.D. Network) โ€“ $10.80 (Usually $18.00, ends 07/05) – 40% off

โœš Tokyo School Life (PQube) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 14/05) – 75% off

โœš Totally Reliable Delivery Service (tinyBuild Games) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 22/05) – 75% off

โœš TouchBattleTankSP (SILVERSTAR) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 15/05) – 50% off

โœš Typoman (Wales Interactive) โ€“ $7.80 (Usually $19.50, ends 09/05) – 60% off

โœš Ultimate Racing 2D (Applimazing) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 30/05) – 80% off

โœš UnMetal (Versus Evil) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 22/05) – 50% off

โœš Undead’s Building (DOUBLE DRIVE GAMES) โ€“ $2.24 (Usually $7.49, ends 28/05) – 70% off

โœš Unholy Heights (mebius.) โ€“ $2.94 (Usually $7.35, ends 17/05) – 60% off

โœš Valthirian Arc: Hero School Story (PQube) โ€“ $4.87 (Usually $19.50, ends 14/05) – 75% off

โœš Verlet Swing (SOFT SOURCE) โ€“ $15.75 (Usually $22.50, ends 15/05) – 30% off

โœš Viviette (DYA GAMES) โ€“ $7.49 (Usually $14.99, ends 30/05) – 50% off

โœš Warborn (PQube) โ€“ $9.37 (Usually $37.50, ends 14/05) – 75% off

โœš Welcome to Hanwell (SteelArtsSoftware) โ€“ $2.08 (Usually $20.85, ends 30/05) – 90% off

โœš Where Angels Cry (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Where Angels Cry: Tears of the Fallen Collector’s Edition (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Wintermoor Tactics Club (Versus Evil) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 22/05) – 75% off

โœš Wood Block Escape Puzzles (Kistler Studios) โ€“ $3.00 (Usually $6.00, ends 22/05) – 50% off

โœš Wood Block Escape Puzzles 2 (Kistler Studios) โ€“ $2.76 (Usually $6.90, ends 22/05) – 60% off

โœš Yaga (Versus Evil) โ€“ $9.37 (Usually $37.50, ends 22/05) – 75% off

โœš ZIC: Zombies in City (Megame) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 19/05) – 60% off

โœš Zengeon (PQube) โ€“ $4.50 (Usually $30.00, ends 14/05) – 85% off

โœš Zotrix Starglider (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 30/05) – 90% off

โœš Zotrix: Solar Division (Ocean Media) โ€“ $1.50 (Usually $3.00, ends 30/05) – 50% off