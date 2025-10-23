Switch 2
Kirby Air Riders getting Global Test Ride over two weekends in November
Check it out before it's released.
Among the many, many things announced during the second Kirby Air Riders Direct was the reveal of a Global Test Ride — an early demo of the game.
The demo will be free and playable over a couple of weekends in November. Thanks to the wonderful thing that is daylight saving, and Australia having five different time zones, here are all the demo times for us.
November 8th
- ACDT (SA): 6:30pm – 12:30am (Nov 9)
- ACST (NT): 6pm – 12am (Nov 9)
- AEDT (NSW/VIC/TAS/ACT): 7pm – 1am (Nov 9)
- AEST (QLD): 6pm – 12am (Nov 9)
- AWST (WA): 4pm – 10pm
November 9th
- ACDT (SA): 12:30pm – 6:30pm
- ACST (NT): 12pm – 6pm
- AEDT (NSW/VIC/TAS/ACT): 1pm – 7pm
- AEST (QLD): 12pm – 6pm
- AWST (WA): 10am – 4pm
November 10th
- ACDT (SA): 2:30am – 8:30am
- ACST (NT): 2am – 8am
- AEDT (NSW/VIC/TAS/ACT): 3am – 9am
- AEST (QLD): 2am – 8am
- AWST (WA): 12am – 6am
November 15th
- ACDT (SA): 6:30pm – 12:30am (Nov 16)
- ACST (NT): 6pm – 12am (Nov 16)
- AEDT (NSW/VIC/TAS/ACT): 7pm – 1am (Nov 16)
- AEST (QLD): 6pm – 12am (Nov 16)
- AWST (WA): 4pm – 10pm
November 16th
- ACDT (SA): 12:30pm – 6:30pm
- ACST (NT): 12pm – 6pm
- AEDT (NSW/VIC/TAS/ACT): 1pm – 7pm
- AEST (QLD): 12pm – 6pm
- AWST (WA): 10am – 4pm
November 17th
- ACDT (SA): 2:30am – 8:30am
- ACST (NT): 2am – 8am
- AEDT (NSW/VIC/TAS/ACT): 3am – 9am
- AEST (QLD): 2am – 8am
- AWST (WA): 12am – 6am
