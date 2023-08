Aussie Weekly Switch eShop Deals (Week 32) Shake’n’ Dog

Advertisement

There’s a whole bunch of great stuff on sale this week, and although a lot of it has been on sale before (many times in fact). A lot of the games are at their lowest price ever.

There’s a whole bunch of Bethesda stuff on sale like Quake and all the DOOM games, Steamworld is on sale, there’s some Square Enix stuff, Disney, Dragon Quest, and Skyrim is on sale again – although not the cheapest its been. There’s not just big brands either – take a scroll but first some highlights.

New sales highlights

โœšย Chrono Cross: The Radical Dreamers Editionย (Square Enix) โ€“ย $17.97ย (Usually $29.95, ends 16/08) –ย 40% off

โœšย DOOM Eternalย (Bethesda) โ€“ย $13.73ย (Usually $54.95, ends 16/08) –ย 75% off

โœšย DOOM Slayers Collectionย (Bethesda) โ€“ย $31.18ย (Usually $77.95, ends 16/08) –ย 60% off

โœšย Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdomย (Bandai Namco) โ€“ย $34.97(Usually $69.95, ends 16/08) –ย 50% off

โœšย Dragon Quest Treasuresย (Square Enix) โ€“ย $50.97ย (Usually $84.95, ends 16/08) –ย 40% off

โœšย Dicey Dungeonsย (Distractionware) โ€“ย $4.50ย (Usually $22.50, ends 16/08) –ย 80% off

โœšย Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Editionย (Bandai Namco) โ€“ย $12.79ย (Usually $79.95, ends 16/08) –ย 84% off

โœšย Disney Magical World 2: Enchanted Editionย (Bandai Namco) โ€“ย $27.98ย (Usually $69.95, ends 16/08) –ย 60% off

โœšย QUAKEย (Bethesda) โ€“ย $4.93ย (Usually $14.95, ends 16/08) –ย 67% off

โœšย SteamWorld Quest: Hand of Gilgamechย (Thunderful) โ€“ย $9.49ย (Usually $37.99, ends 29/08) –ย 75% off

โœšย The Elder Scrolls V: Skyrimย (Bethesda) โ€“ย $39.95ย (Usually $79.95, ends 16/08) –ย 50% off

โœšย WHAT THE GOLF?ย (Triband) โ€“ย $19.49ย (Usually $29.99, ends 09/08) –ย 35% off

โœš 112 Operator (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $29.99, ends 03/09) – 95% off

โœš 1979 Revolution: Black Friday (Digerati) โ€“ $2.70 (Usually $18.00, ends 30/08) – 85% off

โœš 7 Horizons (RedDeer.Games) โ€“ $2.98 (Usually $19.50, ends 02/09) – 85% off

โœš 8-Ball Pocket (SuperPowerUpGames) โ€“ $2.25 (Usually $9.00, ends 31/08) – 75% off

โœš 911 Operator (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $24.49, ends 03/09) – 94% off

โœš 911 Operator Deluxe Edition (SONKA) โ€“ $1.74 (Usually $34.99, ends 03/09) – 95% off

โœš 99Moves (EnjoyUp Games) โ€“ $2.25 (Usually $4.50, ends 31/08) – 50% off

โœš 99Seconds (EnjoyUp Games) โ€“ $2.25 (Usually $4.50, ends 31/08) – 50% off

โœš A Maiden Astrologer Divines the Future (iMel) โ€“ $6.80 (Usually $13.61, ends 16/08) – 50% off

โœš A Musical Story (Digerati) โ€“ $9.00 (Usually $22.50, ends 30/08) – 60% off

โœš Abyss (EnjoyUp Games) โ€“ $2.25 (Usually $4.50, ends 31/08) – 50% off

โœš Aces of the Luftwaffe – Squadron (HandyGames) โ€“ $2.99 (Usually $22.50, ends 24/08) – 87% off

โœš Aggelos (PQube) โ€“ $10.50 (Usually $21.00, ends 13/08) – 50% off

โœš Airheart – Tales of broken Wings (Blindflug Studios) โ€“ $2.98 (Usually $19.90, ends 21/08) – 85% off

โœš Aloof (RedDeer.Games) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 02/09) – 90% off

โœš Amazing Breaker (Big Way) โ€“ $2.73 (Usually $10.50, ends 17/08) – 74% off

โœš Ancestors Legacy (Destructive Creations) โ€“ $9.99 (Usually $49.99, ends 17/08) – 80% off

โœš Animal Puzzle – Preschool Learning Game for Kids and Toddlers (McPeppergames) โ€“ $9.75 (Usually $15.00, ends 01/09) – 35% off

โœš Animated Jigsaws: Beautiful Japanese Scenery (Rainy Frog) โ€“ $2.70 (Usually $13.50, ends 23/08) – 80% off

โœš Ankh Guardian – Treasure of the Demon’s Temple (TOMCREATE) โ€“ $4.95 (Usually $9.90, ends 31/08) – 50% off

โœš Anti Hero Bundle (Digerati) โ€“ $6.15 (Usually $61.50, ends 30/08) – 90% off

โœš Aokana – Four Rhythms Across the Blue (PQube) โ€“ $20.25 (Usually $45.00, ends 13/08) – 55% off

โœš Arcade Spirits (PQube) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 13/08) – 50% off

โœš Ascendant Hearts (Visualnoveler) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 24/08) – 60% off

โœš Astro Bears (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $10.99, ends 03/09) – 86% off

โœš BATTLLOON (UNTIES) โ€“ $2.98 (Usually $9.95, ends 16/08) – 70% off

โœš BATTOJUTSU (Caerux) โ€“ $6.39 (Usually $7.99, ends 23/08) – 20% off

โœš BDSM: Big Drunk Satanic Massacre (Big Way) โ€“ $9.30 (Usually $30.00, ends 17/08) – 69% off

โœš BE-A Walker (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $14.99, ends 03/09) – 90% off

โœš BILLIARD (D3PUBLISHER) โ€“ $2.31 (Usually $10.50, ends 23/08) – 78% off

โœš BLAZBLUE CENTRALFICTION Special Edition (PQube) โ€“ $30.00 (Usually $60.00, ends 13/08) – 50% off

โœš BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE (PQube) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 13/08) – 50% off

โœš BORIS THE ROCKET (Big Way) โ€“ $4.48 (Usually $19.50, ends 17/08) – 77% off

โœš BREAK DOT (Caerux) โ€“ $5.59 (Usually $6.99, ends 23/08) – 20% off

โœš Back Again (eastasiasoft) โ€“ $2.25 (Usually $4.50, ends 17/08) – 50% off

โœš Ball Physics Draw Puzzles (Kistler Studios) โ€“ $1.56 (Usually $3.90, ends 20/08) – 60% off

โœš Balloon Pop – Learning Games for preschool Kids & Toddlers – Learn numbers, letters, shapes and colours in 14 languages (McPeppergames) โ€“ $14.62 (Usually $22.50, ends 01/09) – 35% off

โœš Black Paradox (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Blacksea Odyssey (Digerati) โ€“ $2.92 (Usually $19.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Bleed (Digerati) โ€“ $2.70 (Usually $18.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Bleed 2 (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Bleed Complete Bundle (Digerati) โ€“ $4.20 (Usually $42.00, ends 30/08) – 90% off

โœš Bloody Rally Show (Digerati) โ€“ $12.00 (Usually $30.00, ends 30/08) – 60% off

โœš Bot Gaiden (eastasiasoft) โ€“ $13.50 (Usually $22.50, ends 17/08) – 40% off

โœš Bot Vice (DYA GAMES) โ€“ $3.00 (Usually $15.00, ends 31/08) – 80% off

โœš Boxing Champs (Raz Games) โ€“ $3.45 (Usually $11.50, ends 31/08) – 70% off

โœš Boxing Gym Story (Kairosoft) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 29/08) – 50% off

โœš Bring Honey Home (Kistler Studios) โ€“ $2.76 (Usually $6.90, ends 20/08) – 60% off

โœš CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION (SQUARE ENIX) โ€“ $17.97 (Usually $29.95, ends 16/08) – 40% off

โœš COSPLAY LOVE! Enchanted princess (iMel) โ€“ $11.67 (Usually $16.68, ends 16/08) – 30% off

โœš Card Game Bundle Vol. 1 (Digerati) โ€“ $3.60 (Usually $36.00, ends 30/08) – 90% off

โœš Cardpocalypse (Versus Evil) โ€“ $15.00 (Usually $37.50, ends 23/08) – 60% off

โœš Casual Challenge Players’ Club (eastasiasoft) โ€“ $3.00 (Usually $7.50, ends 17/08) – 60% off

โœš Cat Quest (Kepler Interactive) โ€“ $4.65 (Usually $15.50, ends 15/08) – 70% off

โœš Catch ‘Em! Goldfish Scooping (D3PUBLISHER) โ€“ $2.21 (Usually $10.05, ends 23/08) – 78% off

โœš Chameleon (UFO Interactive) โ€“ $2.25 (Usually $7.50, ends 17/08) – 70% off

โœš Chiki-Chiki Boxy Racers (UNTIES) โ€“ $4.50 (Usually $15.00, ends 16/08) – 70% off

โœš City Pipes (Kistler Studios) โ€“ $1.56 (Usually $3.90, ends 20/08) – 60% off

โœš Collab Ball (Big Way) โ€“ $2.47 (Usually $7.50, ends 17/08) – 67% off

โœš Crimson Spires (eastasiasoft) โ€“ $8.99 (Usually $29.99, ends 17/08) – 70% off

โœš DOOM (Bethesda) โ€“ $13.73 (Usually $54.95, ends 16/08) – 75% off

โœš DOOM (1993) (Bethesda) โ€“ $2.98 (Usually $7.45, ends 16/08) – 60% off

โœš DOOM 3 (Bethesda) โ€“ $5.98 (Usually $14.95, ends 16/08) – 60% off

โœš DOOM 64 (Bethesda) โ€“ $2.98 (Usually $7.45, ends 16/08) – 60% off

โœš DOOM Eternal (Bethesda) โ€“ $13.73 (Usually $54.95, ends 16/08) – 75% off

โœš DOOM II (Classic) (Bethesda) โ€“ $2.98 (Usually $7.45, ends 16/08) – 60% off

โœš DOOM Slayers Collection (Bethesda) โ€“ $31.18 (Usually $77.95, ends 16/08) – 60% off

โœš DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $34.97(Usually $69.95, ends 16/08) – 50% off

โœš DRAGON BALL XENOVERSE 2 for Nintendo Switch (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $14.39 (Usually $89.95, ends 16/08) – 84% off

โœš DRAGON QUEST TREASURES (SQUARE ENIX) โ€“ $50.97 (Usually $84.95, ends 16/08) – 40% off

โœš Dangerous Relationship (D3PUBLISHER) โ€“ $11.25 (Usually $22.50, ends 23/08) – 50% off

โœš Dead Dungeon (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 03/09) – 80% off

โœš Delicious! Pretty Girls Mahjong Solitaire (eastasiasoft) โ€“ $4.49 (Usually $8.99, ends 17/08) – 50% off

โœš Demon Pit (Digerati) โ€“ $2.25 (Usually $15.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Destiny’s Princess: A War Story, A Love Story (D3PUBLISHER) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 23/08) – 50% off

โœš Dicey Dungeons (Distractionware) โ€“ $4.50 (Usually $22.50, ends 16/08) – 80% off

โœš Digerati Indie Bundle: INK & Hacky Zack (Digerati) โ€“ $2.25 (Usually $22.50, ends 30/08) – 90% off

โœš Digerati Presents: Make It Quick Bundle Vol. 1 (Digerati) โ€“ $4.80 (Usually $48.00, ends 30/08) – 90% off

โœš Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $12.79 (Usually $79.95, ends 16/08) – 84% off

โœš Dinosaur Jigsaw Puzzles – Dino Puzzle Game for Kids & Toddlers (McPeppergames) โ€“ $14.62 (Usually $22.50, ends 01/09) – 35% off

โœš Disease -Hidden Object- (D3PUBLISHER) โ€“ $5.25 (Usually $10.50, ends 23/08) – 50% off

โœš Disney Magical World 2: Enchanted Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $27.98 (Usually $69.95, ends 16/08) – 60% off

โœš Disney TSUM TSUM FESTIVAL (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $31.98 (Usually $79.95, ends 16/08) – 60% off

โœš Don’t Die, Mr Robot! (Digerati) โ€“ $1.80 (Usually $12.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Dragon Pinball (SuperPowerUpGames) โ€“ $1.66 (Usually $4.50, ends 31/08) – 63% off

โœš Drawngeon: Dungeons of Ink and Paper (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 03/09) – 80% off

โœš Dream House Days DX (Kairosoft) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 29/08) – 50% off

โœš Dream Park Story (Kairosoft) โ€“ $11.70 (Usually $19.50, ends 29/08) – 40% off

โœš Dungeon Village (Kairosoft) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 29/08) – 50% off

โœš Dungeons of Dreadrock (ChristophMinnameier) โ€“ $3.00 (Usually $15.00, ends 31/08) – 80% off

โœš Dustoff Heli Rescue 2 (Rainy Frog) โ€“ $2.40 (Usually $12.00, ends 23/08) – 80% off

โœš Dynamite Fishing – World Games (HandyGames) โ€“ $1.99 (Usually $14.99, ends 24/08) – 87% off

โœš Earthworms (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $12.49, ends 03/09) – 88% off

โœš Elemental Knights R (WINLIGHT) โ€“ $1.53 (Usually $10.80, ends 16/08) – 86% off

โœš Elypse (Plug In Digital) โ€“ $27.00 (Usually $30.00, ends 11/08) – 10% off

โœš Enchanting Mahjong Match (D3PUBLISHER) โ€“ $2.01 (Usually $6.50, ends 23/08) – 69% off

โœš Epopeia Bundle – Coop Puzzles (Epopeia Games) โ€“ $15.75 (Usually $22.50, ends 02/09) – 30% off

โœš Esports Life Tycoon (U-PLAY Online) โ€“ $20.99 (Usually $29.99, ends 16/08) – 30% off

โœš Eternal Radiance (Visualnoveler) โ€“ $10.20 (Usually $25.50, ends 24/08) – 60% off

โœš Evergate (PQube) โ€“ $2.25 (Usually $15.00, ends 13/08) – 85% off

โœš FPV Simulator (Kistler Studios) โ€“ $5.96 (Usually $14.90, ends 20/08) – 60% off

โœš Factotum 90 (Rainy Frog) โ€“ $2.40 (Usually $12.00, ends 23/08) – 80% off

โœš Faeria (Versus Evil) โ€“ $7.50 (Usually $30.00, ends 23/08) – 75% off

โœš Fall of Light: Darkest Edition (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Fantasy Tavern Sextet -Vol.1 New World Days- (qureate) โ€“ $4.95 (Usually $9.90, ends 31/08) – 50% off

โœš Fantasy Tavern Sextet -Vol.2 Adventurer’s Days- (qureate) โ€“ $4.95 (Usually $9.90, ends 31/08) – 50% off

โœš Fantasy Tavern Sextet -Vol.3 Postlude Days- (qureate) โ€“ $4.95 (Usually $9.90, ends 31/08) – 50% off

โœš Farm Tycoon (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $29.99, ends 03/09) – 95% off

โœš Forest Home (NextGen Reality) โ€“ $3.99 (Usually $19.99, ends 23/08) – 80% off

โœš Forward To The Sky (COSEN) โ€“ $54.00 (Usually $60.00, ends 17/08) – 10% off

โœš Frido (Big Way) โ€“ $5.02 (Usually $7.50, ends 17/08) – 33% off

โœš Frost (Digerati) โ€“ $2.92 (Usually $19.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Funny Bunny Adventures (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 03/09) – 80% off

โœš Funny Car Wash – Trucks & Cars Carwash RPG Game Garage for Kids & Toddlers (McPeppergames) โ€“ $19.50(Usually $30.00, ends 01/09) – 35% off

โœš Funny Farm Animal Jigsaw Puzzle Game for Kids and Toddlers (McPeppergames) โ€“ $12.67 (Usually $19.50, ends 01/09) – 35% off

โœš GEM CRASH (DOUBLE DRIVE GAMES) โ€“ $3.00 (Usually $7.49, ends 29/08) – 60% off

โœš GOD EATER 3 (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $13.59 (Usually $84.95, ends 16/08) – 84% off

โœš Gakuen Club (D3PUBLISHER) โ€“ $16.25 (Usually $32.50, ends 23/08) – 50% off

โœš Galaxy Squad (Big Way) โ€“ $2.93 (Usually $12.75, ends 17/08) – 77% off

โœš Game Dev Story (Kairosoft) โ€“ $9.75 (Usually $19.50, ends 29/08) – 50% off

โœš Glass Masquerade (Digerati) โ€“ $2.70 (Usually $18.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Glass Masquerade 2: Illusions (Digerati) โ€“ $2.70 (Usually $18.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Glass Masquerade Double Pack (Digerati) โ€“ $3.30 (Usually $33.00, ends 30/08) – 90% off

โœš Gleamlight (D3PUBLISHER) โ€“ $5.79 (Usually $28.95, ends 23/08) – 80% off

โœš Golem Gates (Digerati) โ€“ $5.62 (Usually $37.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Grood (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 03/09) – 80% off

โœš Guild of Darksteel (Digerati) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 30/08) – 75% off

โœš Gunslugs (Orange Pixel) โ€“ $4.79 (Usually $11.99, ends 07/08) – 60% off

โœš Gunslugs 2 (Orange Pixel) โ€“ $4.80 (Usually $12.00, ends 07/08) – 60% off

โœš Gyro Boss DX (Chequered Ink) โ€“ $3.49 (Usually $6.99, ends 15/08) – 50% off

โœš Hacky Zack (Digerati) โ€“ $2.25 (Usually $15.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Halloween Jigsaw Puzzles – Puzzle Game for Kids & Toddlers (McPeppergames) โ€“ $14.62 (Usually $22.50, ends 01/09) – 35% off

โœš Hamster Bob (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $7.99, ends 03/09) – 81% off

โœš HardCube (Big Way) โ€“ $2.61 (Usually $9.00, ends 17/08) – 71% off

โœš Hatup (eastasiasoft) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 17/08) – 50% off

โœš Hentai vs. Evil (eastasiasoft) โ€“ $5.99 (Usually $14.99, ends 17/08) – 60% off

โœš Heroes of Loot (Orange Pixel) โ€“ $4.00 (Usually $10.00, ends 07/08) – 60% off

โœš Hidden Folks (Adriaan de Jongh) โ€“ $9.99 (Usually $19.99, ends 13/08) – 50% off

โœš Hitchhiker – A Mystery Game (Versus Evil) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 23/08) – 50% off

โœš Home Deco Puzzles (Kistler Studios) โ€“ $3.56 (Usually $8.90, ends 20/08) – 60% off

โœš Horror Bundle Vol. 1 (Digerati) โ€“ $4.57 (Usually $45.75, ends 30/08) – 90% off

โœš Horror Pinball Bundle (SuperPowerUpGames) โ€“ $3.37 (Usually $13.50, ends 31/08) – 75% off

โœš INK (Digerati) โ€“ $2.02 (Usually $13.50, ends 30/08) – 85% off

โœš IdolDays (qureate) โ€“ $4.95 (Usually $9.90, ends 31/08) – 50% off

โœš Immortal Redneck (CremaGames) โ€“ $12.00 (Usually $30.00, ends 10/08) – 60% off

โœš Indie Darling Bundle Vol 2 (Digerati) โ€“ $5.25 (Usually $52.50, ends 30/08) – 90% off

โœš Indie Darling Bundle Vol. 1 (Digerati) โ€“ $5.25 (Usually $52.50, ends 30/08) – 90% off

โœš Indie Puzzle Bundle Vol 1 (Digerati) โ€“ $6.00 (Usually $60.00, ends 30/08) – 90% off

โœš Ink Cipher (Chequered Ink) โ€“ $1.50 (Usually $3.00, ends 15/08) – 50% off

โœš Into the Dead 2 (Versus Evil) โ€“ $21.00 (Usually $52.50, ends 23/08) – 60% off

โœš Invasion of Alien X – Earth in Crisis (DOUBLE DRIVE GAMES) โ€“ $3.00 (Usually $15.00, ends 29/08) – 80% off

โœš Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Infinite Combate (PQube) โ€“ $29.99 (Usually $59.99, ends 13/08) – 50% off

โœš JEWEL WARS (TOMCREATE) โ€“ $6.75 (Usually $13.50, ends 31/08) – 50% off

โœš Jin Conception (Jin Wave Studio) โ€“ $9.69 (Usually $19.39, ends 08/08) – 50% off

โœš Jump, Step, Step (Hidden Trap) โ€“ $3.00 (Usually $7.50, ends 16/08) – 60% off

โœš Jurassic Pinball (SuperPowerUpGames) โ€“ $1.66 (Usually $4.50, ends 31/08) – 63% off

โœš KUUKIYOMI 3: Consider It More and More!! – Father to Son (G-MODE) โ€“ $3.30 (Usually $6.60, ends 02/09) – 50% off

โœš Kawaii Solitaire 3 in 1 (Kistler Studios) โ€“ $1.96 (Usually $4.90, ends 20/08) – 60% off

โœš Knock ‘Em Down! Bowling (D3PUBLISHER) โ€“ $4.41 (Usually $22.05, ends 23/08) – 80% off

โœš Kowloon High-School Chronicle (PQube) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 13/08) – 50% off

โœš KukkoroDays (qureate) โ€“ $3.96 (Usually $9.90, ends 31/08) – 60% off

โœš Kwaidan ๏ฝžAzuma manor story๏ฝž (Rainy Frog) โ€“ $7.50 (Usually $37.50, ends 23/08) – 80% off

โœš Leafy Trails (Ultimate Games) โ€“ $5.25 (Usually $7.50, ends 07/08) – 30% off

โœš Letter Quest Remastered (Digerati) โ€“ $2.70 (Usually $18.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Like No Other (Actoon Studio) โ€“ $7.87 (Usually $22.50, ends 15/08) – 65% off

โœš Livestream: Escape from Hotel Izanami (qureate) โ€“ $10.08 (Usually $25.20, ends 31/08) – 60% off

โœš Lost Artifacts: Golden Island (8Floor Games) โ€“ $2.92 (Usually $4.50, ends 17/08) – 35% off

โœš Lost Horizon (PLAION) โ€“ $3.15 (Usually $22.50, ends 17/08) – 86% off

โœš Lost Horizon 2 (PLAION) โ€“ $3.15 (Usually $22.50, ends 17/08) – 86% off

โœš Love Esquire (Mama Morin) โ€“ $23.79 (Usually $33.99, ends 13/08) – 30% off

โœš Lyrica (COSEN) โ€“ $25.65 (Usually $28.50, ends 17/08) – 10% off

โœš Lyrica2 Stars Align (COSEN) โ€“ $32.40 (Usually $36.00, ends 17/08) – 10% off

โœš MADORIS R (Caerux) โ€“ $6.00 (Usually $7.50, ends 23/08) – 20% off

โœš MAGLAM LORD (PQube) โ€“ $27.00 (Usually $60.00, ends 13/08) – 55% off

โœš Magical Girls (Caerux) โ€“ $5.04 (Usually $6.30, ends 23/08) – 20% off

โœš Magical Girls Second Magic (Caerux) โ€“ $4.80 (Usually $6.00, ends 23/08) – 20% off

โœš Mahjong Connect Onet Puzzle (Megame) โ€“ $7.50 (Usually $15.00, ends 20/08) – 50% off

โœš Mars Power Industries (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $6.49, ends 03/09) – 77% off

โœš Master Sleuth Bundle (Frogwares) โ€“ $34.75 (Usually $139.00, ends 31/08) – 75% off

โœš Meganoid (Orange Pixel) โ€“ $4.39 (Usually $10.99, ends 07/08) – 60% off

โœš Mekorama (Rainy Frog) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 23/08) – 80% off

โœš Mini Motor Racing X (NextGen Reality) โ€“ $4.99 (Usually $24.99, ends 23/08) – 80% off

โœš Mitsurugi Kamui Hikae (ZENITH BLUE) โ€“ $9.00 (Usually $18.00, ends 21/08) – 50% off

โœš Monkey King: Master of the Clouds (UFO Interactive) โ€“ $2.25 (Usually $7.50, ends 17/08) – 70% off

โœš Monster Slayers (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Moorhuhn Knights & Castles (Higgs Games) โ€“ $5.25 (Usually $10.50, ends 03/09) – 50% off

โœš MotoGPโ„ข20 (Milestone) โ€“ $3.09 (Usually $30.95, ends 17/08) – 90% off

โœš Mr. DRILLER DrillLand (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $5.99 (Usually $29.95, ends 16/08) – 80% off

โœš Murder on the Marine Express (Rainy Frog) โ€“ $3.75 (Usually $7.50, ends 23/08) – 50% off

โœš Must Dash Amigos (MINIBEAST) โ€“ $2.93 (Usually $8.39, ends 31/08) – 65% off

โœš My Hidden Things (Big Way) โ€“ $2.61 (Usually $9.00, ends 17/08) – 71% off

โœš My little IceCream Booth (Kistler Studios) โ€“ $1.60 (Usually $4.00, ends 20/08) – 60% off

โœš My little fast food booth (Kistler Studios) โ€“ $2.40 (Usually $6.00, ends 20/08) – 60% off

โœš Mystery Mine (Big Way) โ€“ $2.67 (Usually $4.95, ends 17/08) – 46% off

โœš NAMCO MUSEUMโ„ข ARCADE PACโ„ข (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $9.99 (Usually $49.95, ends 16/08) – 80% off

โœš Necrosphere Deluxe (UNTIES) โ€“ $3.58 (Usually $11.95, ends 16/08) – 70% off

โœš Nefarious (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Neko Secret Room (eastasiasoft) โ€“ $5.25 (Usually $10.50, ends 17/08) – 50% off

โœš Nerdook Bundle Vol. 1 (Digerati) โ€“ $4.50 (Usually $45.00, ends 30/08) – 90% off

โœš Nexomon (PQube) โ€“ $7.50 (Usually $15.00, ends 13/08) – 50% off

โœš Nexomon + Nexomon: Extinction – Complete Collection (PQube) โ€“ $25.12 (Usually $37.50, ends 13/08) – 33% off

โœš Nexomon: Extinction (PQube) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 13/08) – 50% off

โœš NinNinDays (qureate) โ€“ $3.96 (Usually $9.90, ends 31/08) – 60% off

โœš Nongunz: Doppelganger Edition (Digerati) โ€“ $5.62 (Usually $22.50, ends 30/08) – 75% off

โœš Null Drifter (eastasiasoft) โ€“ $1.50 (Usually $7.49, ends 17/08) – 80% off

โœš OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (SIGONO) โ€“ $26.25 (Usually $37.50, ends 16/08) – 30% off

โœš OPUS: Rocket of Whispers (SIGONO) โ€“ $11.30 (Usually $16.15, ends 16/08) – 30% off

โœš OPUS: The Day We Found Earth (SIGONO) โ€“ $5.25 (Usually $7.50, ends 16/08) – 30% off

โœš Ocean Animals Puzzle – Preschool Animal Learning Puzzles Game for Kids & Toddlers (McPeppergames) โ€“ $14.62(Usually $22.50, ends 01/09) – 35% off

โœš Odallus: The Dark Call (Digerati) โ€“ $2.70 (Usually $18.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Office Lovers (D3PUBLISHER) โ€“ $11.25 (Usually $22.50, ends 23/08) – 50% off

โœš Omega Strike (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš One Dog Story (Big Way) โ€“ $2.92 (Usually $19.50, ends 17/08) – 85% off

โœš Oniken: Unstoppable Edition (Digerati) โ€“ $2.25 (Usually $15.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle (Digerati) โ€“ $3.00 (Usually $30.00, ends 30/08) – 90% off

โœš Out of The Box (Raiser Games) โ€“ $14.70 (Usually $24.50, ends 16/08) – 40% off

โœš PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (SQUARE ENIX) โ€“ $23.96 (Usually $29.95, ends 16/08) – 20% off

โœš Pajama Sam 2: Thunder And Lightning Aren’t So Frightening (UFO Interactive) โ€“ $16.10 (Usually $23.00, ends 17/08) – 30% off

โœš Pajama Sam: No Need to Hide When It’s Dark Outside (UFO Interactive) โ€“ $16.10 (Usually $23.00, ends 17/08) – 30% off

โœš Paranautical Activity (Digerati) โ€“ $1.80 (Usually $12.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Parking Simulator (Megame) โ€“ $7.50 (Usually $15.00, ends 20/08) – 50% off

โœš Path to Mnemosyne (Hidden Trap) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 16/08) – 60% off

โœš Pile Up! Box by Box (HandyGames) โ€“ $11.25 (Usually $22.50, ends 24/08) – 50% off

โœš Pillars of Eternity: Complete Edition (Versus Evil) โ€“ $18.75 (Usually $75.00, ends 23/08) – 75% off

โœš Pinball Jam (SuperPowerUpGames) โ€“ $15.00 (Usually $37.50, ends 31/08) – 60% off

โœš Pipe Push Paradise (Digerati) โ€“ $2.47 (Usually $16.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Pippu – Bauble Quest (Chequered Ink) โ€“ $2.62 (Usually $5.25, ends 15/08) – 50% off

โœš Pixel Art Bundle Vol. 1 (Digerati) โ€“ $5.70 (Usually $57.00, ends 30/08) – 90% off

โœš Pixel Gladiator (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $10.50, ends 03/09) – 86% off

โœš Potion Permit (PQube) โ€“ $20.26 (Usually $28.95, ends 13/08) – 30% off

โœš Pretty Girls Escape (eastasiasoft) โ€“ $5.39 (Usually $8.99, ends 17/08) – 40% off

โœš Pretty Girls Mahjong Solitaire – Blue (eastasiasoft) โ€“ $4.49 (Usually $8.99, ends 17/08) – 50% off

โœš Pretty Girls Mahjong Solitaire – Green (eastasiasoft) โ€“ $4.49 (Usually $8.99, ends 17/08) – 50% off

โœš Princess.Loot.Pixel.Again (Big Way) โ€“ $2.58 (Usually $6.30, ends 17/08) – 59% off

โœš Princess.Loot.Pixel.Again x2 (Big Way) โ€“ $2.85 (Usually $5.70, ends 17/08) – 50% off

โœš Pub Encounter (D3PUBLISHER) โ€“ $12.75 (Usually $25.50, ends 23/08) – 50% off

โœš Puddle Knights (Lockpickle) โ€“ $5.19 (Usually $12.99, ends 10/08) – 60% off

โœš Putt-Putt Saves The Zoo (UFO Interactive) โ€“ $16.10 (Usually $23.00, ends 17/08) – 30% off

โœš Puzzle Wall (Rainy Frog) โ€“ $2.40 (Usually $12.00, ends 23/08) – 80% off

โœš Q.U.B.E. 10th Anniversary (Toxic Games) โ€“ $12.00 (Usually $30.00, ends 10/08) – 60% off

โœš Q.U.B.E. 2 (TrappedNerveGames) โ€“ $14.34 (Usually $40.99, ends 10/08) – 65% off

โœš QUAKE (Bethesda) โ€“ $4.93 (Usually $14.95, ends 16/08) – 67% off

โœš Raiden IV x MIKADO remix (PQube) โ€“ $18.37 (Usually $52.50, ends 13/08) – 65% off

โœš Raiden V: Director’s Cut (UFO Interactive) โ€“ $13.50 (Usually $45.00, ends 17/08) – 70% off

โœš Rally Rock ‘N Racing (EnjoyUp Games) โ€“ $3.00 (Usually $15.00, ends 31/08) – 80% off

โœš RazerWire: Nanowars (RedDeer.Games) โ€“ $1.50 (Usually $15.00, ends 03/09) – 90% off

โœš Red Square Escape (Kistler Studios) โ€“ $1.56 (Usually $3.90, ends 20/08) – 60% off

โœš Refreshing Sideways Puzzle Ghost Hammer (Caerux) โ€“ $24.59 (Usually $40.99, ends 23/08) – 40% off

โœš Residual (Orange Pixel) โ€“ $12.80 (Usually $32.00, ends 07/08) – 60% off

โœš Reverse Crawl (Digerati) โ€“ $2.92 (Usually $19.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Revolver and Co (Chequered Ink) โ€“ $4.89 (Usually $9.79, ends 15/08) – 50% off

โœš Rick Henderson (eastasiasoft) โ€“ $5.99 (Usually $11.99, ends 17/08) – 50% off

โœš Risk System (Hidden Trap) โ€“ $6.00 (Usually $15.00, ends 16/08) – 60% off

โœš Rock ‘N Racing Bundle Grand Prix & Rally (EnjoyUp Games) โ€“ $4.50 (Usually $30.00, ends 31/08) – 85% off

โœš Rock ‘N Racing Bundle Off Road & Rally (EnjoyUp Games) โ€“ $4.50 (Usually $30.00, ends 31/08) – 85% off

โœš Rogue Star Rescue (Chute Apps) โ€“ $12.18 (Usually $18.75, ends 14/08) – 35% off

โœš Root Film (PQube) โ€“ $15.00 (Usually $60.00, ends 13/08) – 75% off

โœš SD Gundam Battle Alliance (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $27.98 (Usually $79.95, ends 16/08) – 65% off

โœš STARSHIP AVENGER Operation: Take Back Earth (TOMCREATE) โ€“ $2.95 (Usually $5.90, ends 31/08) – 50% off

โœš SUSHI REVERSI (Caerux) โ€“ $12.72 (Usually $18.99, ends 23/08) – 33% off

โœš SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $14.55 (Usually $90.95, ends 16/08) – 84% off

โœš SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) โ€“ $10.49 (Usually $69.95, ends 16/08) – 85% off

โœš Sea Horizon (eastasiasoft) โ€“ $13.50 (Usually $22.50, ends 17/08) – 40% off

โœš Secret Files 2: Puritas Cordis (PLAION) โ€“ $3.15 (Usually $22.50, ends 17/08) – 86% off

โœš Secret Files 3 (PLAION) โ€“ $3.15 (Usually $22.50, ends 17/08) – 86% off

โœš Secret Files Sam Peters (PLAION) โ€“ $3.04 (Usually $10.50, ends 17/08) – 71% off

โœš Secret Files: Tunguska (PLAION) โ€“ $3.15 (Usually $22.50, ends 17/08) – 86% off

โœš Secrets of Me (D3PUBLISHER) โ€“ $11.25 (Usually $22.50, ends 23/08) – 50% off

โœš Severed Steel (Digerati) โ€“ $15.00 (Usually $37.50, ends 30/08) – 60% off

โœš Shinobi Spirits S: Legend of Heroes (TOMCREATE) โ€“ $5.55 (Usually $11.10, ends 31/08) – 50% off

โœš Signs of the Sojourner (Digerati) โ€“ $10.50 (Usually $30.00, ends 30/08) – 65% off

โœš SkateBIRD (Glass Bottom Games) โ€“ $12.60 (Usually $25.20, ends 17/08) – 50% off

โœš Skelly Selest (Digerati) โ€“ $2.25 (Usually $15.00, ends 30/08) – 85% off

โœš SkyDrift Infinity (HandyGames) โ€“ $14.99 (Usually $22.50, ends 24/08) – 33% off

โœš Slain: Back From Hell (Digerati) โ€“ $4.50 (Usually $30.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Slayaway Camp: Butcher’s Cut (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Snakeybus (Digerati) โ€“ $4.50 (Usually $18.00, ends 30/08) – 75% off

โœš Songbird Symphony (PQube) โ€“ $11.25 (Usually $22.50, ends 13/08) – 50% off

โœš Space Grunts (Orange Pixel) โ€“ $8.40 (Usually $21.00, ends 07/08) – 60% off

โœš Spectrum (Digerati) โ€“ $2.70 (Usually $18.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Spinfrog: All aboard the Frogcopter (Studio Somewhere) โ€“ $9.36 (Usually $23.40, ends 24/08) – 60% off

โœš Spitlings (HandyGames) โ€“ $7.49 (Usually $22.50, ends 24/08) – 67% off

โœš Sports Pinball Bundle (SuperPowerUpGames) โ€“ $3.37 (Usually $13.50, ends 31/08) – 75% off

โœš Spy Fox in “Dry Cereal” (UFO Interactive) โ€“ $16.10 (Usually $23.00, ends 17/08) – 30% off

โœš Stardash (Orange Pixel) โ€“ $4.00 (Usually $10.00, ends 07/08) – 60% off

โœš Strikey Sisters (DYA GAMES) โ€“ $3.00 (Usually $15.00, ends 31/08) – 80% off

โœš Stunt Kite Party (HandyGames) โ€“ $2.99 (Usually $14.99, ends 24/08) – 80% off

โœš Sudoku Relax 2 Summer Waves (G-MODE) โ€“ $2.10 (Usually $7.65, ends 02/09) – 73% off

โœš Super Bullet Break (PQube) โ€“ $20.10 (Usually $30.00, ends 13/08) – 33% off

โœš Super Jagger Bomb (eastasiasoft) โ€“ $3.00 (Usually $7.50, ends 17/08) – 60% off

โœš Super Star Path (DYA GAMES) โ€“ $3.18 (Usually $7.95, ends 31/08) – 60% off

โœš Swaps and Traps (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $13.50, ends 03/09) – 89% off

โœš Sweets Swap (Kistler Studios) โ€“ $2.80 (Usually $7.00, ends 20/08) – 60% off

โœš Sweets Swap Classic (Kistler Studios) โ€“ $1.96 (Usually $4.90, ends 20/08) – 60% off

โœš Swim Out (Lozange Lab) โ€“ $1.80 (Usually $9.00, ends 10/08) – 80% off

โœš Sword of the Vagrant (Rainy Frog) โ€“ $7.50 (Usually $15.00, ends 23/08) – 50% off

โœš THE Number Puzzle (D3PUBLISHER) โ€“ $2.32 (Usually $7.50, ends 23/08) – 69% off

โœš TINY METAL (UNTIES) โ€“ $6.28 (Usually $20.95, ends 16/08) – 70% off

โœš TORIDAMA: Brave Challenge (G-MODE) โ€“ $2.10 (Usually $7.65, ends 02/09) – 73% off

โœš Tamashii (Digerati) โ€“ $2.70 (Usually $18.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Tardy (Drageus Games) โ€“ $1.50 (Usually $14.99, ends 03/09) – 90% off

โœš Tennis (D3PUBLISHER) โ€“ $2.31 (Usually $10.50, ends 23/08) – 78% off

โœš Teratopia (eastasiasoft) โ€“ $5.99 (Usually $14.99, ends 17/08) – 60% off

โœš The Aquatic Adventure of the Last Human (Digerati) โ€“ $2.92 (Usually $19.50, ends 30/08) – 85% off

โœš The Charming Empire (D3PUBLISHER) โ€“ $16.25 (Usually $32.50, ends 23/08) – 50% off

โœš The Elder Scrolls V: Skyrimยฎ (Bethesda) โ€“ $39.95 (Usually $79.95, ends 16/08) – 50% off

โœš The Forbidden Arts (Stingbot Games) โ€“ $2.94 (Usually $19.65, ends 23/08) – 85% off

โœš The Future You’ve Been Dreaming Of (qureate) โ€“ $11.25 (Usually $22.50, ends 31/08) – 50% off

โœš The Little Acre (Pewter Games Studios) โ€“ $3.33 (Usually $16.65, ends 23/08) – 80% off

โœš The Magister (Digerati) โ€“ $4.50 (Usually $22.50, ends 30/08) – 80% off

โœš The Midnight Sanctuary (UNTIES) โ€“ $4.48 (Usually $14.95, ends 16/08) – 70% off

โœš The Procession To Calvary (Digerati) โ€“ $9.00 (Usually $22.50, ends 30/08) – 60% off

โœš The Way Remastered (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $23.99, ends 03/09) – 94% off

โœš Three Fourths Home: Extended Edition (Digerati) โ€“ $1.80 (Usually $12.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Throw it! Animal Park (TOMCREATE) โ€“ $4.50 (Usually $5.70, ends 31/08) – 21% off

โœš Tiny World Racing (Chequered Ink) โ€“ $2.24 (Usually $4.49, ends 15/08) – 50% off

โœš Titans Pinball (SuperPowerUpGames) โ€“ $1.66 (Usually $4.50, ends 31/08) – 63% off

โœš Tokyo Dark โ€“ Remembrance โ€“ (UNTIES) โ€“ $8.10 (Usually $27.00, ends 16/08) – 70% off

โœš Touchdown Pinball (SuperPowerUpGames) โ€“ $1.66 (Usually $4.50, ends 31/08) – 63% off

โœš Tower Of Time (Digerati) โ€“ $7.50 (Usually $37.50, ends 30/08) – 80% off

โœš TroubleDays (qureate) โ€“ $3.96 (Usually $9.90, ends 31/08) – 60% off

โœš Tunnel of Doom (Digerati) โ€“ $8.40 (Usually $21.00, ends 30/08) – 60% off

โœš UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] (PQube) โ€“ $30.00 (Usually $60.00, ends 13/08) – 50% off

โœš UnMetal (Versus Evil) โ€“ $15.00 (Usually $30.00, ends 23/08) – 50% off

โœš Uncanny Valley (Digerati) โ€“ $2.25 (Usually $15.00, ends 30/08) – 85% off

โœš Undead’s Building (DOUBLE DRIVE GAMES) โ€“ $3.00 (Usually $7.49, ends 29/08) – 60% off

โœš UnderHero (Digerati) โ€“ $6.37 (Usually $25.50, ends 30/08) – 75% off

โœš Unhatched (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $8.19, ends 03/09) – 82% off

โœš VSR: Void Space Racing (SONKA) โ€“ $1.50 (Usually $7.49, ends 03/09) – 80% off

โœš Vaccine (Rainy Frog) โ€“ $2.60 (Usually $13.00, ends 23/08) – 80% off

โœš Valfaris & Slain Double Pack (Big Sugar) โ€“ $15.00 (Usually $60.00, ends 30/08) – 75% off

โœš Verlet Swing (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Vertical Drop Heroes HD (Digerati) โ€“ $2.25 (Usually $15.00, ends 30/08) – 85% off

โœš WHAT THE GOLF? (Triband) โ€“ $19.49 (Usually $29.99, ends 09/08) – 35% off

โœš WORLDEND SYNDROME (PQube) โ€“ $30.00 (Usually $60.00, ends 13/08) – 50% off

โœš Wind Peaks (Actoon Studio) โ€“ $7.87 (Usually $22.50, ends 15/08) – 65% off

โœš Wintermoor Tactics Club (Versus Evil) โ€“ $12.00 (Usually $30.00, ends 23/08) – 60% off

โœš Wolfenstein II: The New Colossus (Bethesda) โ€“ $8.24 (Usually $54.95, ends 16/08) – 85% off

โœš Wolfensteinยฎ: Youngbloodโ„ข Standard Edition (Bethesda) โ€“ $7.48 (Usually $24.95, ends 16/08) – 70% off

โœš Wood Block Escape Puzzles (Kistler Studios) โ€“ $2.40 (Usually $6.00, ends 20/08) – 60% off

โœš Woodle Tree 2: Deluxe (ChubbyPixel) โ€“ $2.92 (Usually $19.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Woodle Tree Adventures (ChubbyPixel) โ€“ $1.50 (Usually $7.50, ends 31/08) – 80% off

โœš World Soccer Pinball (SuperPowerUpGames) โ€“ $1.66 (Usually $4.50, ends 31/08) – 63% off

โœš XenoRaptor (Digerati) โ€“ $3.37 (Usually $22.50, ends 30/08) – 85% off

โœš Yaga (Versus Evil) โ€“ $15.00 (Usually $37.50, ends 23/08) – 60% off

โœš Youtubers Life 2 (Raiser Games) โ€“ $41.96 (Usually $59.95, ends 16/08) – 30% off

โœš Youtubers Life OMG Edition (U-PLAY Online) โ€“ $18.00 (Usually $45.00, ends 16/08) – 60% off