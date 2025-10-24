Switch 2

Aussie Bargain Roundup: Kirby Air Riders + amiibo

The cheapest prices for Kirby Air Riders.

by Daniel VuckovicOctober 24, 2025

Well, with two more amiibo on the way, we’d better get this Kirby Air Riders bargain guide started — some of the originally announced amiibo are already starting to sell out, with JB Hi-Fi removing them from preorders. At this stage, there are also no preorder bonuses, and with just a month to go, we’re probably not expecting any either.

It seems retailers are still catching up on the Direct too, as not everyone has the new amiibo available to preorder just yet.

Kirby Air Riders 2 launches on November 20 and is a Nintendo Switch 2 exclusive. The Kirby and Bandana Waddle Dee amiibo release on the same day. The Meta Knight & Shadow Star amiibo will follow on March 5, 2026, while the other two amiibo currently have a general 2026 release window.

Amazon.com.au

  • Kirby Air Riders – $98 – Link
  • Kirby & Warpstar amiibo – $59.95Link
  • Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95Link
  • Meta Knight & Shadow Star amiibo – TBCLink
  • Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBCLink

Big W 

  • Kirby Air Riders – $99 – Link
  • Kirby & Warpstar amiibo – $59.95Link
  • Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95Link
  • Meta Knight & Shadow Star amiibo – TBC
  • Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC

EB Games

  • Kirby Air Riders – $109.95 – Link
  • Kirby & Warpstar amiibo – $59.95Link
  • Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95Link
  • Meta Knight & Shadow Star amiibo – TBC
  • Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC

eShop 

  • Kirby Air Riders – $109.95 – Link

The Gamesmen

  • Kirby Air Riders – $99.95 – Link
  • Kirby & Warpstar amiibo – $59.95Link
  • Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95Link
  • Meta Knight & Shadow Star amiibo – TBC
  • Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC

Harvey Norman 

  • Kirby Air Riders – $98

JB Hi-Fi

  • Kirby Air Riders – $99 – Link
  • Kirby & Warpstar amiibo
  • Bandana Waddle Dee amiibo
  • Meta Knight & Shadow Star amiibo – $59.95Link
  • Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – $59.95Link

MightyApe 

  • Kirby Air Riders – $99 – Link

My Nintendo Store 

  • Kirby Air Riders – $109.95 – Link
  • Kirby & Warpstar amiibo – $59.95Link
  • Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95Link
  • Meta Knight & Shadow Star amiibo – $59.95Link
  • Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC

Officeworks 

  • Kirby Air Riders – $89 – Link

Sanity

  • Kirby Air Riders – $109 – Link
  • Kirby & Warpstar amiibo – $59.95Link
  • Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95Link

Target 

  • Kirby Air Riders – TBC

Some links in the bargain guide are affiliate links and any products purchased via them will support the website. These links will never influence our decisions on what prices we show.

About The Author
Daniel Vuckovic
The Owner and Creator of this fair website. I also do news, reviews, programming, art and social media here. It is named after me after all. Please understand.

