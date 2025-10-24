Aussie Bargain Roundup: Kirby Air Riders + amiibo
The cheapest prices for Kirby Air Riders.
Well, with two more amiibo on the way, we’d better get this Kirby Air Riders bargain guide started — some of the originally announced amiibo are already starting to sell out, with JB Hi-Fi removing them from preorders. At this stage, there are also no preorder bonuses, and with just a month to go, we’re probably not expecting any either.
It seems retailers are still catching up on the Direct too, as not everyone has the new amiibo available to preorder just yet.
Kirby Air Riders 2 launches on November 20 and is a Nintendo Switch 2 exclusive. The Kirby and Bandana Waddle Dee amiibo release on the same day. The Meta Knight & Shadow Star amiibo will follow on March 5, 2026, while the other two amiibo currently have a general 2026 release window.
Amazon.com.au
- Kirby Air Riders – $98 – Link
- Kirby & Warpstar amiibo – $59.95 – Link
- Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95 – Link
- Meta Knight & Shadow Star amiibo – TBC – Link
- Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC – Link
Big W
- Kirby Air Riders – $99 – Link
- Kirby & Warpstar amiibo – $59.95 – Link
- Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95 – Link
- Meta Knight & Shadow Star amiibo – TBC
- Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC
EB Games
- Kirby Air Riders – $109.95 – Link
- Kirby & Warpstar amiibo – $59.95 – Link
- Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95 – Link
- Meta Knight & Shadow Star amiibo – TBC
- Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC
eShop
- Kirby Air Riders – $109.95 – Link
The Gamesmen
- Kirby Air Riders – $99.95 – Link
- Kirby & Warpstar amiibo – $59.95 – Link
- Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95 – Link
- Meta Knight & Shadow Star amiibo – TBC
- Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC
Harvey Norman
- Kirby Air Riders – $98
JB Hi-Fi
- Kirby Air Riders – $99 – Link
Kirby & Warpstar amiibo Bandana Waddle Dee amiibo
- Meta Knight & Shadow Star amiibo – $59.95 – Link
- Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – $59.95 – Link
MightyApe
- Kirby Air Riders – $99 – Link
My Nintendo Store
- Kirby Air Riders – $109.95 – Link
- Kirby & Warpstar amiibo – $59.95 – Link
- Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95 – Link
- Meta Knight & Shadow Star amiibo – $59.95 – Link
- Chef Kawasaki & Hop Star amiibo – TBC
Officeworks
- Kirby Air Riders – $89 – Link
Sanity
- Kirby Air Riders – $109 – Link
- Kirby & Warpstar amiibo – $59.95 – Link
- Bandana Waddle Dee amiibo – $59.95 – Link
Target
- Kirby Air Riders – TBC
Some links in the bargain guide are affiliate links and any products purchased via them will support the website. These links will never influence our decisions on what prices we show.